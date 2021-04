Alien 3: in uscita un romanzo tratto dalla sceneggiatura originale di WIlliam Gibson

Se siete fan di Alien ma non vi è mai andato giù il terzo capitolo della saga cinematografica, o se siete curiosi di scoprire cosa sarebbe potuto succedere in una versione alternativa di Alien 3, non perdetevi il nuovo romanzo ispirato alla sceneggiatura "abbandonata" di William Gibson in uscita il 31 agosto 2021.

Alien 3: la copertina del romanzo di Pat Cadigan tratto dalla sceneggiatura di William Gibson

È difficile non amare David Fincher, eppure Alien 3 è tra le pellicole meno amate nel celebre franchise fantascientifico. Le ragioni possono variare, ma su una cosa sembrano concordare i più: la sceneggiatura di Walter Hill, David Giler e Larry Ferguson non è stata delle più felici.

Per questo, come riportano anche Screen Rant e Bloody Disgusting, l'entusiasmo intorno a quella che fu invece la versione di William Gibson si è trasformato nel tempo in una serie di progetti che hanno attinto proprio dalle parole dello sceneggiatore, come l'adattamento a fumetto in cinque parti di Dark Horse Comics nel 2018 o l'audio-drama di Audible nel 2019.

Adesso però la sua sceneggiatura otterrà un ulteriore adattamento, divenendo un romanzo per mano dell'autrice vincitrice del prestigioso Hugo Award Pat Cadigan.

Come da sinossi ufficiale, il libro ci presenterà in versione romanzata "la sceneggiatura mai adattata per lo schermo di William Gibson per il sequel di Aliens, che rivelava il destino di Ripley, Newt, Bishop e Hicks. Quando la nave da combattimento in dotazione al Corpo dei Marines Coloniali degli Stati Uniti Sulaco attracca alla stazione spaziale e installazione militare Anchorpoint, una nuova forma di Xenomorfo fa la sua apparizione".

Il romanzo Alien 3 sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2021. Nell'attesa, però, i fan della saga potranno sempre divertirsi con il nuovo gioco da tavolo di Ravensburger Alien: Fate of the Nostromo, in uscita il 1 agosto.