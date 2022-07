Alicia Vikander confessa: "La fama mi ha reso infelice. Ero sola"

Alicia Vikander ha rivelato che la fama non è stata proprio una fortuna per lei, l'attrice di Tomb Raider si confessa e svela cosa ha provato negli ultimi anni.

Non sempre è tutto oro quello che luccica: Alicia Vikander ha confessato che la sua vita da attrice non è stata felice, soprattutto all'inizio del suo grande successo, quando la fama ha invaso la sua vita rendendola sola. Ecco cosa ha svelato la star.

Venezia 2015: Alicia Vikander in uno scatto sul red carpet di The Danish Girl

Negli ultimi anni, la carriera di Alicia Vikander ha avuto un'ascesa non indifferente nel mondo di Hollywood: protagonista del franchise Tomb Raider, di film come Operazione UNCLE e Ex Machina, è diventata famosa in poco tempo. La star, però, confessa al Sunday Times che la fama non ha avuto un impatto positivo sulla sua vita. L'attrice ha detto: "Quando gli altri mi vedevano al culmine del successo, ero molto triste".

Alicia Vikander ha parlato di molti momenti di solitudine che ha vissuto e che non le hanno portato benefici nel suo privato: "Continuavo a ripetermi: 'Accettalo. È incredibile.' Ma non sapevo cosa fare. Facevo tutti questi voli in prima classe, alloggiavo in stanze a cinque stelle. Ma sono sempre stata sola".

Tomb Raider 2, Alicia Vikander: " È nel limbo per via delle politiche di Amazon"

Quest'esperienza infelice che ha vissuto le ha dato una visione più empatica nei confronti di molti suoi colleghi, che come lei si sono ritrovati a vivere situazioni del genere: "Se non avessi avuto i miei amici da chiamare, sarebbe stato difficile. Ho visto cosa può succedere alle persone nel mio settore".