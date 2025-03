Alicia Vikander non sarà nel film di M. Night Shyamalan

Inizialmente annunciata come co-protagonista del film, Alicia Vikander non dovrebbe recitare nel prossimo progetto diretto dal regista di Bussano alla porta e Split M. Night Shyamalan.

Vikander avrebbe dovuto recitare in Remain al fianco di Jake Gyllenhaal ma l'attrice, secondo l'ultimo report sul casting, pare non faccia più parte del progetto. A questo punto, la produzione dovrà trovare presto una sostituta, visto che le riprese inizieranno tra pochi mesi.

Il nuovo film di M. Night Shyamalan

Remain sarà un thriller soprannaturale romantico, per il quale M. Night Shyamalan collaborerà con lo scrittore Nicholas Sparks. Si tratta di una grande storia d'amore che diventerà un film ma anche un romanzo.

Primo piano di M. Night Shyamalan sul set di un film

Di sicuro, Shyamalan lavorerà con un nuovo direttore della fotografia, Adolpho Veloso, e collaborerà per la prima volta con Jake Gyllenhaal. Anche per Vikander sarebbe stato il primo film con il regista di Il sesto senso ma le ultime indiscrezioni la escludono dal progetto.

La carriera di Alicia Vikander

L'attrice ha vinto il premio Oscar quale miglior attrice non protagonista nel 2016 per il film The Danish Girl, al fianco di Eddie Redmayne. Dopo gli esordi nel cinema svedese, Vikander ha partecipato a parecchi film conosciuti.

In particolare, è ricordata per i suoi ruoli in Anna Karenina, Il settimo figlio, Son of a Gun, Testament of Youth, Operazione U.N.C.L.E., e nel reboot di Tomb Raider nei panni di Lara Croft, il personaggio in precedenza interpretato da Angelina Jolie.

Alicia Vikander e Kit Harington in una scena di Testament of Youth

Nel 2024, Alicia Vikander ha recitato nel film Voci di potere, al fianco di Cate Blanchett e Charles Dance.