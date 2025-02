Alicia Vikander mette alla prova Elizabeth Olsen e Himesh Patel nel trailer di The Assessment

Arriverà il 16 marzo nelle sale americane il film The Assessment con star Alicia Vikander, Elizabeth Olsen e Himesh Patel e, nell'attesa, online è stato condiviso il trailer ufficiale del progetto, presentato nel 2024 in anteprima in vari festival, tra cui quello italiano che si è svolto a Torino.

Il lungometraggio rappresenta l'esordio alla regia di Fleur Fortuné ed è stato accolto in modo piuttosto positivo dalla critica.

Cosa mostra il trailer di The Assessment

Nel video si vede quello che accade quando una coppia deve sopportare la presenza, per una settimana, di una valutatrice che deve decidere se i due coniugi sono adatti a diventare genitori.

La situazione, come anticipato dalle scene tratte in anteprima da The Assessment, inizia però ad assumere contorni inquietanti, con la donna che li mette alla prova in modi inaspettati e piuttosto discutibili, non limitandosi solo a osservarli.

Ecco il trailer:

I dettagli del film

La sceneggiatura del progetto ambientato in un mondo distopico in cui ogni dettaglio della vita delle persone è controllato è stata scritta da Nell Garfath-Cox, Dave Thomas e John Donnelly.

Le attrici Elizabeth Olsen e Alicia Vikander sono le protagoniste del film - descritto come una storia coinvolgente sull'essere genitori, sul femminismo, i confini emotivi e i conflitti morali legati al nostro futuro - insieme a Himesh Patel.

Tra gli interpreti del lungometraggio, di cui Amazon ha ottenuto i diritti per la distribuzione internazionale che dovrebbe avvenire in streaming via Prime Video, ci sono poi Minnie Driver, Indira Varma, Charlotte Ritchie, Nicholas Pinnock, Leah Harvey, Anaya Thorley, Benny O. Arthur, e Malaya Stern Takeda.

La produzione non ha condiviso la descrizione dei personaggi coinvolti nella storia.