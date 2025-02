Alicia Vikander entra nel cast del nuovo film di M. Night Shyamalan

Sono emerse nuove informazioni sul prossimo progetto cinematografico di M. Night Shyamalan. Secondo quanto riportato da World of Reel, Alicia Vikander ha appena aderito al cast del film, che ora porta il titolo provvisorio Remain.

Vikander sarà la protagonista della pellicola, al fianco di Jake Gyllenhaal, che ha recentemente confermato la sua partecipazione al progetto il mese scorso. Questo film segnerà la prima collaborazione tra Vikander e Shyamalan.

L'attrice svedese è conosciuta per i suoi ruoli in Testament of Youth, Ex Machina e The Danish Girl, per il quale ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Recentemente, ha recitato in Rumours (2024) e sarà protagonista del thriller sci-fi The Assessment insieme a Elizabeth Olsen e Himesh Patel, oltre che del thriller Hope, diretto da Na Hong-jin.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo film di M. Night Shyamalan

Secondo un'indiscrezione di Jeff Sneider, Jake Gyllenhaal interpreterà il protagonista del prossimo titolo di M. Night Shyamalan. A sorpresa, Deadline ha rivelato i primi dettagli del progetto.

Il film sarà un "thriller romantico soprannaturale" scritto da Shyamalan, con una storia originale co-creata insieme a Nicholas Sparks, celebre per romanzi come Le pagine della nostra vita, Dear John, L'ultima canzone e molti altri, che sono stati adattati per il grande schermo.

Deadline riporta che Shyamalan e Sparks stanno lavorando insieme sulla trama, con Shyamalan che si occuperà della sceneggiatura e Sparks che scriverà un romanzo basato sulla stessa storia. Al momento, i dettagli della trama rimangono segreti.

L'ultimo film di Gyllenhaal è stato Road House (2024), il remake del celebre film d'azione del 1989, prodotto per Amazon. Il suo prossimo progetto sarà il thriller d'azione In the Grey di Guy Ritchie, dove reciterà insieme a Henry Cavill, Eiza González, Rosamund Pike e altri. Gyllenhaal è anche protagonista del monster movie The Bride!, diretto dalla sorella Maggie Gyllenhaal, che vede nel cast Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening e molti altri.

Per M. Night Shyamalan, questo film segna il suo ritorno dietro la macchina da presa dopo Trap (2024), con Josh Hartnett, Ariel Donoghue e la figlia Saleka Night Shyamalan, che ha anche composto le musiche originali. Nel 2023, Shyamalan ha realizzato il film horror psicologico apocalittico Bussano alla porta.