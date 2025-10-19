Alice nella Città 2025: flash mob di Footloose nel cuore di Roma con Elisa del Genio protagonista

Oggi il centro di Roma si trasformerà in una enorme pista da ballo per un flash mob ispirato all'energia di Footloose. L'appuntamento è alle 16.30 all'interno del Fuori Sala di Alice nella Città.

Sarà un pomeriggio all'insegna di musica, danza e partecipazione collettiva nel cuore della Festa del Cinema di Roma e della sezione autonoma e parallela Alice nella Città.

Il flash mob ispirato a Footloose

Per l'occasione, cinquanta ballerini daranno vita ad una coreografia travolgente che si snoderà tra Largo Goldoni, via Condotti e via del Babuino, guidato dall'attrice Elisa del Genio.

Primo piano di Elisa del Genio in L'amica geniale

La giovane promessa del cinema italiano guiderà un'esibizione all'insegna di musica e creatività, in perfetta sintonia con lo spirito del festival dedicato alle nuove generazioni e al dialogo tra le arti.

Il premio a Elisa del Genio e l'omaggio a Footloose

Nel corso della giornata, l'attrice Elisa del Genio sarà anche premiata con una menzione speciale Womenlands e il Premio Via Condotti del Futuro nel corso degli Womenlands Excellence Awards, in programma alle 19.00 all'Hotel de Russie.

L'omaggio al cult di Herbert Ross, Footloose, con protagonisti Kevin Bacon e Lori Singer proseguirà in serata con una proiezione speciale al Cinema Adriano alle ore 21.00.

La trama del cult anni '80 Footloose ruota attorno alla storia del giovane Ren McCormack (Kevin Bacon), un adolescente di Chicago che si trasferisce in una cittadina dove ballare e ascoltare musica è vietato. Deciso a ribellarsi, Ren guida un gruppo di ragazzi in una sfida contro il divieto culminando in un ballo che significa libertà e spirito giovanile. Nel cast del film, oltre a Kevin Bacon e Lori Singer, troviamo anche John Lithgow, Dianne Wiest, Chris Penn, Sarah Jessica Parker, Jim Youngs e Frances Lee McCain. Il film ricevette due candidature agli Oscar per la miglior canzone originale.