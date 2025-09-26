Alice in Borderland 3, Tao Tsuchiya parla del seguito della serie: "Ci sarà un nuovo personaggio di sicuro"

Con la stagione 3 di Alice in Borderland appena arrivata su Netflix, Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya hanno discusso del futuro della serie. Entrambi si sono detti entusiasti di un'eventuale continuazione, suggerendo sviluppi narrativi inediti e sorprendenti per i protagonisti.

Dopo tre anni di attesa, Alice in Borderland è tornata su Netflix con la sua terza stagione. Eppure, mentre i nuovi episodi debuttano sulla piattaforma, già si guarda oltre: i due protagonisti hanno condiviso indizi e speranze su una possibile quarta stagione, tra colpi di scena e legami familiari.

Alice in Borderland, gli attori aprono alla stagione 4

Il ritorno di Alice in Borderland con la terza stagione non ha soltanto riacceso l'interesse del pubblico internazionale, ma anche la passione del suo stesso cast. Kento Yamazaki, interprete di Arisu, ha confessato di vivere la serie anche da spettatore: "Sono un fan dello show anch'io, e poter realizzare la terza stagione porta con sé una certa pressione, perché è così amata dal pubblico globale".

Una scena di Alice in Borderland 3

L'attore, noto anche per Kingdom, non si è limitato a un commento di circostanza, ma ha aperto chiaramente a un futuro oltre la stagione appena rilasciata: "Ovviamente, se continuerà in qualche modo, sarei molto felice di farne parte". L'idea di un quarto capitolo, dunque, non appare solo come un sogno dei fan, ma come un desiderio condiviso anche da chi dà vita ai personaggi sullo schermo.

Tao Tsuchiya e lo sguardo oltre la stagione 3

A sorprendere maggiormente è però stata Tao Tsuchiya, interprete di Usagi, che ha ammesso di non aspettarsi affatto la conferma della terza stagione: "Quando la seconda stagione si è conclusa, ho pensato che fosse un ottimo modo per terminare la storia, quindi sono rimasta un po' sorpresa quando mi hanno proposto la terza". Una reazione che testimonia come la serie continui a spiazzare anche i suoi protagonisti, capaci di vivere i nuovi sviluppi con lo stesso stupore degli spettatori.

Un momento della terza stagione di Alice in Borderland

La vera rivelazione arriva però dal futuro narrativo immaginato dall'attrice, che offre uno sguardo intimo e inedito sul destino di Usagi: "Guardando avanti, ovviamente, in questa stagione, che non avete ancora visto, potrebbe esserci un bambino in futuro. Credo che la storia prenderà una direzione familiare, e penso che potrebbe essere davvero interessante".

Con queste parole, Tsuchiya apre la porta a un'ipotetica stagione 4 che non sarebbe soltanto un prosieguo della lotta alla sopravvivenza, ma anche un racconto di eredità e rinascita, in cui la posta in gioco non riguarda più soltanto Arisu e Usagi, ma anche le nuove generazioni.

Con la terza stagione appena pubblicata il 25 settembre 2025, il pubblico si trova già proiettato nel futuro, sospeso tra la curiosità di scoprire come si evolveranno gli eventi e la speranza che il viaggio di Alice in Borderland possa continuare ancora a lungo.