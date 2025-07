Alice in Borderland 3: i giochi mortali ricominciano nel trailer

Alice in Borderland tornerà con gli episodi della Stagione 3 sugli schermi di Netflix e online sono stati svelati il trailer e la data di uscita.

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 25 settembre e, nell'attesa, la piattaforma di streaming ha svelato anche la sinossi ufficiale.

La sinossi della stagione 3

La serie giapponese Alice in Borderland, tratta dal manga di Haro Aso, ha al centro un gruppo di persone che vengono trasportate in un universo parallelo in cui devono giocare e superare delle prove per rimanere in vita.

Nella stagione precedente, Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) hanno superato tutti i giochi e sono tornati nel mondo reale. Da allora si sono sposati e hanno costruito una vita felice insieme. I ricordi di Borderland sono stati cancellati, ma, come anticipa anche il trailer pubblicato online, alcuni frammenti riemergono nei sogni e nelle allucinazioni. Un giorno Usagi, accompagnata dal ricercatore dell'aldilà Ryuji (Kento Kaku), scompare improvvisamente. Contemporaneamente alla sua sparizione, Banda (Hayato Isomura) consegna ad Arisu l'ultima carta: il Jolly.

Sta per iniziare un viaggio sconosciuto, guidato da una nuova carta...

Ecco il trailer:

Gli interpreti di Alice in Borderland

Nel cast della terza stagione ci sono Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, Akana Ikeda e Kento Kaku.

La sceneggiatura è firmata da Yasuko Kuramitsu e Shinsuke Sato, che firma anche la regia. Robot e The seven hanno prodotto lo show che, in occasione della seconda stagione, è diventato il titolo giapponese più visto su Netflix, raggiungendo la Top 10 delle serie con il maggior numero di visualizzazioni in oltre 90 nazioni diverse.