Alfredino - Una storia italiana torna stasera su SKY e in streaming su NOW con l'ultima puntata

Torna stasera, con l'ultima puntata, su Sky Cinema Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, Alfredino - Una storia italiana, la miniserie ispirata alla tragedia di Vermicino del 1981.

Alfredino - Una storia italiana torna stasera in TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, con l'ultima puntata, per continuare a raccontare un dramma tristemente noto nel nostro Paese.

La nuova produzione Sky Original (qui la nostra recensione di Alfredino - Una storia italiana) ripercorre la tragedia di Vermicino, cominciata il 10 giugno 1981 e terminata tre giorni dopo con il peggiore degli epiloghi: la morte del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano.

Un trauma collettivo, un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell'Italia e che questa serie ha provato a raccontare. Non senza polemiche, che hanno accompagnato Alfredino - Una storia Italiana dal momento del suo annuncio fino alla messa in onda della scorsa settimana.

Alfredino - Una storia italiana: PFM contro l'uso di una canzone nella fiction

Alfredino - Una storia Italiana: Anna Foglietta in una scena della serie

Il cast

Accanto ad Anna Foglietta, nel ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, il cast è composto da: Francesco Acquaroli, il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni (Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore); Luca Angeletti (il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi); Beniamino Marcone (Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia); Giacomo Ferrara (Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo); Valentina Romani (la geologa Laura Bortolani); Daniele La Leggia (Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo). E ancora Riccardo De Filippis (Angelo Licheri, "l'Angelo di Vermicino", ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo); Massimo Dapporto (l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini). Alfredino è interpretato da Kim Cherubini.

La regia è di Marco Pontecorvo (Nero a metà, Ragion di Stato, L'oro di Scampia) e la sceneggiatura di Barbara Petronio - anche produttrice creativa - e Francesco Balletta.