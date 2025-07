Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

Una delle teorie preferite dai fan di Taylor Swift, da anni, riguarda la canzone Wildest Dreams, tratta dall'album 1989. Secondo gli Swifties, i seguaci della cantante, il testo sarebbe un messaggio indirizzato all'attore Alexander Skarsgård.

I due hanno lavorato insieme in passato nel film The Giver, e nel nuovo episodio del podcast di Dax Shepard, Armchair Expert, il conduttore ha provato a ricavare qualche informazione dal diretto interessato.

La risposta esilarante di Alexander Skarsgård sulla canzone di Taylor Swift

Dax Shepard ha scherzato con l'attore svedese, affermando che da anni cerca di convincere le proprie figlie che la canzone è diretta proprio a lui, affermando di aver poi scoperto il dibattito legato al presunto destinatario della canzone.

Katie Holmes e Alexander Skarsgård in una scena di The Giver - Il mondo di Jonas

"La canzone parla di Brad Pitt, dai, siamo onesti" ha dichiarato scherzando Skarsgård "Sarò sincero: ho scritto io il testo di quella canzone e l'ho mandato a Taylor dicendo 'Taylor, ecco cosa dovresti dire'". La star ha concluso dicendo che 'siamo tutti Swifties', rispondendo alla domanda sulla sua passione per la musica della cantante.

La teoria dei fan su Wildest Dreams di Taylor Swift

Il videoclip della canzone in questione mostra un breve flirt tra i due protagonisti, e il videoclip è stato girato in Sudafrica, proprio come The Giver, il film cui hanno recitato brevemente insieme Skarsgård e Swift.

Oltretutto, la cantante indossa una parrucca scura sia nel videoclip che nel film, e secondo i fan questi sarebbero tutti elementi che farebbero pensare ad Alexander Skarsgård come destinatario della canzone.

Il testo però non offre molti indizi sull'identità della persona amata, se non il fatto che sia 'alto' e 'bello da morire' e soprattutto, Taylor Swift non ha mai confermato o smentito gli eventuali protagonisti delle sue canzoni e nemmeno Wildest Dreams è stata un'eccezione.