Alexander Skarsgård ha ripreso il suo ruolo di True Blood per un cameo in What We Do in the Shadows

Eric Northman è tornato. La star che ha interpretato l'iconico personaggio di True Blood, Alexander Skarsgård, ha ripreso il ruolo ma in un altro show sui vampiri: What We Do in the Shadows.

Nell'episodio della sesta stagione, intitolato "Come Out and Play", Laszlo (Matt Berry), Nadia (Natasia Demetriou), Colin Robinson (Mark Proksch) e Nandor (Kayvan Novak) vengono incolpati di un omicidio durante una riunione di tutti i vampiri di New York e devono trovare un modo per tornare alla sicurezza di Staten Island.

Alla fine dell'episodio, il Barone Afanas di Doug Jones riunisce nuovamente tutti i vampiri di New York per appianare le cose e riaffermare il suo controllo. Dopo il suo discorso, chiede se qualcuno ha delle domande e il mostro di Laszlo va a schiacciare la testa del primo che alza la mano.

Alexander Skarsgård in 'What We Do in the Shadows' (sinistra) e 'True Blood'

Accanto a lui c'è Skarsgård, che ha la mano alzata, ma quando vede questo scioccante atto di violenza la abbassa prontamente. Baron gli chiede se ha una domanda da fare. Chiaramente terrorizzato, risponde: "No. Pensavo di avere una domanda, ma poi mi hai risposto". L'episodio si conclude mentre Skarsgård e gli altri vampiri si disperdono.

What We Do in the Shadows: tutto pronto per il gran finale nel trailer della sesta e ultima stagione

In una dichiarazione, Skarsgård ha scherzato: "Temo di non ricordare di aver girato questo episodio perché il dottor Laszlo Cravensworth mi ha apparentemente ipnotizzato alla festa di chiusura. Ma mi sono svegliato con un'intensa attrazione fisica per il dottor Cravensworth e ho trovato la sua straordinaria arguzia, il suo fascino e la sua intelligenza assolutamente disarmanti. Da allora ho aperto una pagina fan su YouTube per lui. Si chiama 'Perché sei Cravens, ne vale la pena'. Vi prego di mettere like, seguire e iscrivervi".

Skarsgård non è il primo membro dell'universo di True Blood a incrociare la serie comica di FX. Nella prima stagione, Evan Rachel Wood (che ha interpretato Sophie-Anne Leclerq nello show sui vampiri della HBO) è apparsa come membro di un tribunale di vampiri che comprendeva anche altri noti attori che avevano precedentemente interpretato vampiri, tra cui Tilda Swinton (Solo gli amanti sopravvivono), Paul Reubens (Buffy l'ammazzavampiri), Danny Trejo (Dal tramonto all'alba) e, via Skype, Wesley Snipes (Blade).