What We Do in the Shadows: tutto pronto per il gran finale nel trailer della sesta e ultima stagione

FX ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della sesta e ultima stagione di What We Do in the Shadows, in vista del ritorno della serie il 21 ottobre prossimo. La serie è uno spin-off dell'omonimo film del 2014 ed è diventata un cult fin dalla sua prima messa in onda nel 2019.

Nella sesta stagione di What We Do in the Shadows, dopo un brevissimo periodo come vampiro a tutti gli effetti, Guillermo sta rivalutando la sua vita. Chi è lui se non un famiglio che fa di tutto per compiacere il suo Maestro nella speranza di essere trasformato un giorno in un vampiro?

Nel frattempo, anche i vampiri stanno rivalutando la loro vita. Quando il loro ex compagno di stanza riappare dopo un sonno durato 50 anni, si rendono conto di quanto poco abbiano fatto in mezzo secolo: non un solo obiettivo realizzato, non un solo sogno perseguito, non una sola parte del Nuovo Mondo conquistata (tranne la loro strada e parte di Ashley Street).

Come il cast e la troupe della serie hanno rivelato in occasione del Comic-Con di San Diego di quest'anno, l'intenzione era quella di concludere lo show quando è ancora al top, invece di farla finire troppo tardi, nel momento in cui l'interesse del pubblico sarebbe scemato.

"È meglio finire troppo presto che troppo tardi, credo", aveva spiegato all'epoca il produttore esecutivo Paul Simms. "Sto montando la stagione che abbiamo girato proprio ora ed è una delle mie stagioni preferite e, invece di cercare di renderla un finale di stagione molto speciale, è semplicemente divertente nel modo in cui l'abbiamo sempre fatto. Arriva a una conclusione molto soddisfacente, ma volevamo davvero creare una stagione in cui non fosse necessario aver visto l'intera serie per capirla. Potresti arrivare a metà di un episodio e apprezzarlo comunque. È semplicemente sciocca e divertente".

Per chi non l'avesse mai vista, What We Do in the Shadows segue le vite di tre vampiri tradizionali, Nandor, Laszlo e Nadja; di Colin Robinson, un vampiro energetico; e di Guillermo, il famiglio di Nandor. La serie ruota attorno ai vampiri che si scontrano con il mondo moderno, con altri esseri soprannaturali e/o tra di loro, mentre in segreto Guillermo cerca di bilanciare la sua lealtà a Nandor con la sua pericolosa ascendenza dinastica.