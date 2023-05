What We Do in the Shadows: svelata la data d'uscita della Stagione 5

FX ha svelato ufficialmente che la Stagione 5 di What We Do in the Shadows debutterà il 13 luglio 2023. Questo dopo pubblicato le date di diverse novità come Justified: City Primeval e The Full Monty, tutte per luglio.

What We Do in the Shadows, tratto dal lungometraggio di Jemaine Clement e Taika Waititi, documenta le imprese notturne dei coinquilini vampiri Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin Robinson (Mark Proksch) che si muovono nel mondo moderno di Staten Island con l'aiuto del loro famiglio umano, Guillermo (Harvey Guillén).

Nelle prime stagioni della serie sono stati comprensibilmente fatti molti paragoni tra lo show televisivo e il film originale del 2014, con tanto di camei di personaggi del film nello show televisivo. Nel corso degli anni, la serie ha continuato ad aggiungere comparse emozionanti di amate figure comiche e di interpreti con profondi legami con le storie di genere. Non sappiamo ancora quali new entry ci saranno nella quinta stagione, ma Waititi ha precedentemente escluso un suo ritorno.

Vita da vampiro - What We Do in the Shadows e la canzone del film, You're Dead

Ricordiamo che What We Do in the Shadows è stata già rinnovata un anno fa anche per la Stagione 6. In Italia le prime quattro stagioni sono disponibili su Disney+.