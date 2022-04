Alexander Skarsgård: "La mitologia norrena è come una religione ideata da persone sotto allucinogeni"

Alexander Skarsgård ha parlato degli aspetti che ha amato maggiormente del film The Northman, oltre a dichiarare che la mitologia norrena è come una religione creata da persone che hanno ingerito funghi allucinogeni.

Nel nuovo progetto diretto da Robert Eggers l'attore ha interpretato un principe vichingo in cerca di vendetta, situazione che gli ha permesso di immergersi in un mondo che lo affascinava da tempo.

The Northman: Alexander Skarsgård in battaglia

L'attore Alexander Skarsgård ha raccontato parlando di The Northman: "Circa 10 anni fa ho iniziato a pensare al fatto che non avessi mai visto una rappresentazione storicamente accurata dell'epoca dei vichinghi. Non avevo mai visto un film grande, epico che fosse un'avventura vichinga basata sulle antiche saghe islandesi che catturano l'atmosfera laconica che è davvero dura, proprio come il panorama".

La star ha spiegato che ha iniziato a pensare al fatto che non aveva mai visto nulla del genere che lo attirava: "Penso che i film di Thor siano meravigliosi e, ovviamente, si concedono molte libertà creative".

Alexander ha aggiunto parlando dei film Marvel: "Si ispirano a molte delle vecchie saghe e ne propongono alcuni elementi, ma si sono poi trasformati in qualcosa di diverso. Penso siano davvero divertenti. Taika Waititi è un mio caro amico, ha fatto un lavoro fantastico con il suo film di Thor. L'ho amato, ho pensato fosse super divertente, ma ancora una volta mi stavo chiedendo perché non ci fosse mai stato un film sui vichinghi più realistico e vicino ai fatti".

Il protagonista di The Northman ha quindi aggiunto: "Volevo avere un'opportunità di andare a fondo nella mitologia norrena, di poter realmente entrare nella mente di un vichingo di 1000 anni fa. Come avrebbe considerato il mondo qualcuno come Amleth? Possiamo noi, come spettatori, vedere il mondo attraverso i suoi occhi? Possiamo capire il suo rapporto con il destino, con i Norn, con gli spiriti dentro di lui? Le foreste, le divinità tutti quegli aspetti...".

Skarsgård ha sottolineato: "Si tratta di una ricca cultura e di una folle mitologia, è come una religione creata da persone che hanno assunto funghi allucinogeni". L'attore ha poi concluso: "In pratica avevo il desiderio di raccontare la storia attraverso gli occhi di qualcuno che ha vissuto realmente 1000 anni fa nel Nord Europa".

The Northman, ambientato all'inizio del X secolo, racconta la storia della vendetta cercata dal giovane Amleth. Il ragazzo è il figlio del re Horwendil (Ethan Hawke), ma alla morte del padre non ha mai preso il suo posto. Da giovane, Amleth ha assistito all'assassinio di suo padre per mano di suo zio, Fjolnir. Dopo essere riuscito a fuggire per mare, Amleth farà ritorno da adulto nella sua terra natia per vendicare Horwendil e salvare anche sua madre, la regina Gudrún. Nel viaggio per raggiungere le fredde coste che non tocca da anni, Amleth incontra Olga, una giovane a cui il ragazzo rivela il vero motivo per cui è lì: la vendetta e la riconquista del regno. È così che troverà in lei una valida compagna in questa lotta, in cui l'obiettivo è solo uno: uccidere Fjölnir.

Amleth: la leggenda scandinava che ha ispirato The Northman

Nel cast, accanto ad Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, troviamo Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, Phill Martin, Gustav Lindh, Elliott Rose, Eldar Skar, Olwen Fouere, Edgar Abram, Jack Gassmann, Ingvar Sigurdsson, Oscar Novak e Jack Walsh. Il film è stato scritto dallo stesso regista Robert Eggers assieme allo scrittore e poeta islandese Sjón Sigurdsson,