Temptation Island, Sonia si scusa in lacrime: Alessio la rifiuta (di nuovo) e chiude con un “Vogliati bene”

A Temptation Island si è consumata una scena da manuale del ghosting 2.0: lei in lacrime, lui in modalità life coach. Stiamo parlando del ritorno della coppia simbolo di questa edizione: Alessio e Sonia M. che ieri hanno di nuovo dato spettacolo nel reality dei sentimenti.

Sonia Mattalia ha infatti chiesto un nuovo falò per tentare il tutto per tutto, ma Alessio Loparco - già protagonista del primo clamoroso "no" - ha replicato con l'ennesimo discorso confuso. E soprattutto, con l'ennesima porta chiusa. Ma cosa è successo di preciso nella puntata di ieri?

Sonia e Alessio di nuovo protagonisti di Temptation Island: "Sono sempre stata presente per te"

Sonia e Alessio

La settima puntata di Temptation Island si apre con un colpo di scena annunciato: Sonia M. chiede di rivedere Alessio e lui accetta senza tanti problemi. Si presenta con un "Sei bellissima", ma poi si siede comodo ad ascoltare.

Lei, con la voce rotta, gli regala un monologo struggente: "Ho messo da parte l'orgoglio e ho cercato di pensare alle tue ragioni. Voglio capire cosa c'è nel tuo cuore", dice. Poi continua, emozionata: "Ho sbagliato quando mi sono lasciata guidare dall'istinto. Non ti ho dato modo di sciogliere i tuoi dubbi, né di capire se i tuoi propositi potessero concretizzarsi. Ti chiedo di mettere da parte la rabbia e la delusione. Guardiamoci come ci guardavamo a casa. Mi hai sempre detto che nella vita conta la presenza: io per te ci sono sempre stata. Per questo ti chiedo un'altra possibilità".

Parole che sembrano uscite da una lettera d'amore di altri tempi. Peccato che il destinatario non sia all'altezza del contenuto.

Alessio prende tempo: "Non so se ti amo o se è solo abitudine"

Temptation Island, Sonia M.

La risposta? Fredda come un messaggio lasciato in visualizzato. "Per darti una risposta definitiva" - dice Alessio - "ho bisogno di distaccarmi da te. Altrimenti non capirò mai se sento la tua mancanza per amore o solo per abitudine". Forse otto anni di relazione non sono abbastanza per farsi un'idea.

E non è finita. L'ex recrimina pure la mancanza di supporto degli amici del villaggio.

Il gesto finale e la frase che lascia tutti di stucco

Sonia, a questo punto, tenta un'ultima apertura: "L'importante è che tu non abbia già deciso di voler chiudere". Ma lui resta saldo nel suo "non lo so", con tanto di spiegone filosofico comprensibile solo a pochi eletti.

Il sipario cala con una carezza sul viso e una frase che suona più come uno scarico di responsabilità che come un augurio: "Vogliati bene". Tradotto: io non lo farò.

Sui social, l'indignazione è servita. Il pubblico si divide tra chi spera in un riscatto di Sonia - utopico a questo punto - e chi vorrebbe vedere Alessio affrontare un falò... con sé stesso.