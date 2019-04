Alessandra Mussolini risponde a Jim Carrey con un macabro tweet "in maschera"

Alessandra Mussolini e Jim Carrey: continua il botta e risposta a distanza, stavolta con uno strano tweet con maschera rivolta dalla parlamentare all'attore canadese.

Facciamo un breve riepilogo: una settimana fa Jim Carrey aveva condiviso una vignetta satirica su Mussolini appeso in Piazzale Loreto insieme alla sua amante, Claretta Petacci e sulla fine del vntennio fascista. Una vignetta che aveva fatto arrabbiare Alessandra Mussolini, la quale aveva replicato con un secco "You're a bastard!" per poi confrontarsi aspramente con altri utenti su Twitter - e il suo "You want applause?" è già cult. La Mussolini aveva proseguito la polemica indirizzando a Carrey altri tweet: immagini iconiche degli eventi più drammatici della storia americana, tra cui una foto della bomba di Hiroshima, Rosa Parks e il Vietnam nel tentativo (un po' maldestro, visto che Carrey è canadese) di rinfrescargli la memoria storica.

The Mask, 25 anni dopo: 10 curiosità sul film con Jim Carrey

Qualche giorno fa, Jim Carrey, ha replicato ad Alessandra Mussolini dicendole che se la vignetta non le piaceva, poteva semplicemente girarla: "così sembrerà che suo nonno stia saltando di gioia". Oggi arriva la risposta della Mussolini, sempre via Twitter (e stavolta in italiano): "La replica di Jim Carrey è peggiore del suo disegno" - ad accompagnare il tweet, la foto di una macabra maschera (un riferimento a The Mask, film interpetato dall'attore negli anni '90?)