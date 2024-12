Il Grinch: Jim Carrey ha dovuto seguire l'addestramento della CIA per sopportare la tortura del costume

Jim Carrey svelò il bizzarro training al quale si sottopose per il film Il Grinch - in onda oggi su Italia 1 alle 19:30 - durante un'ospitata al The Graham Norton Show qualche anno fa. Per riuscire a recitare sul set indossando l'ingombrante costume verde nel film di Ron Howard, infatti, l'attore dovette fare molta più fatica del previsto.

Carrey spiegò di aver intrapreso un percorso di addestramento della CIA per imparare ad avere la forza mentale adeguata al tempo trascorso negli scomodi panni del protagonista nel cult natalizio.

Jim Carrey ha "chiesto aiuto" ai metodi della CIA

Graham Norton chiese conferma a Jim Carrey sulla voce secondo cui si sarebbe addestrato con i Navy Seals ma la star canadese smentì questo rumor, spiegando in realtà di aver chiesto aiuto alla CIA.

"Quando ho fatto Il Grinch, con quel trucco era come essere sepolto vivo" confessò Carrey "Dissi a Ron Howard che non potevo farlo". A quel punto è intervenuto il produttore Brian Grazer che ha deciso di chiedere aiuto ad un agente della CIA, esperto nell'addestrare gli agenti a resistere alle torture.

Il metodo anti-costume del Grinch

"Se stai andando fuori di testa" spiegò Carrey "e senti che stai per crollare, accendi la televisione, interrompi la routine, o fai in modo che qualcuno che conosci ti dia uno schiaffo in testa, prenditi a pugni sulla gamba o fuma, fuma quanto più possibile".

I metodi di resistenza alla tortura messi in atto dalla CIA non sono gli unici espedienti utilizzati da Jim Carrey per sopportare quel costume. L'attore ha dichiarato di aver ascoltato anche le canzoni dei Bee Gees.