Alessandra Celentano implacabile ad Amici 23: Verifica critica per i ballerini con giudizi severi

Dopo la prova dei cantanti sottoposti alla verifica di Lorella Cuccarini, è ora il momento dei ballerini di Amici 23. I ragazzi della scuola di Maria De Filippi sono stati esaminati da Alessandra Celentano. La famosa severità della maestra, unita alle lacune riscontrate nei ballerini, ha portato a una serie di insufficienze.

Alessandra Celentano mette alla prova i ballerini di Amici

Durante l'ultimo daytime di Amici 23, i ballerini sono stati sottoposti a una rigorosa prova teorico-pratica dalla temutissima Alessandra Celentano. La rinomata insegnante di danza appena arrivata ha avvisato i ragazzi: "Avete 5 minuti per prepararvi e poi vi aspetto di là in studio".

Quando i ballerini sono arrivati nello studio hanno saputo che avrebbero svolto una verifica pratica e teorica. I ragazzi hanno seguito le indicazioni della Celentano, ma la maestra non è stata completamente soddisfatta di quanto ha visto.

Osservazioni critiche su abbigliamento e tecnica

Le osservazioni critiche di Alessandra Celentano hanno riguardato sia l'abbigliamento "Cos'è questo pantaloncino da calciatore?", che la pratica. I suoi richiami sono stati ricorrenti "Concentrati solo sulle scapole. Fissa la spalla. Apri le ginocchia", ha detto di volta in volta ai singoli ragazzi.

Durante tutta la prova Alessandra Celentano ha ricordato agli allievi che la danza classica richiede precisione: "Se non l'avete è come dire che che la somma di due più due è quattro e mezzo", ha spiegato ai ballerini.

Anche nella parte teorica le cose non sono andate meglio, il migliore in questo campo è stato Nicholas, uno dei ballerini più bistrattati dalla Celentano.

Alessandra Celentano: Voti ben al di sotto della sufficienza per i ballerini di Amici

"Non sapete niente. Non sapete cos'è l'arte che state praticando, è inammissibile per i miei allievi, parlo sia dei miei che degli altri perché state tutti in questa scuola", ha sentenziato Alessandra Celentano alla fine della verifica. "Non sapete nulla della carriera che dovreste intraprendere, peccato, peggio per voi. Dovete iniziare dalle basi."

Così come Lorella Cuccarini per i cantanti, anche Alessandra Celentano ha giudicato la prova dei ballerini molto al di sotto dell'insufficienza. Questi i voti.