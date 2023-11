Amici 23: Matthew e Mew si scrivono una lettera, Emanuel Lo duro con Sofia Cagnetti

Nel daytime di Amici 23 del 16 novembre, Matthew, e Mew sono stati i protagonisti di un tenero momento. I due allievi si sono scambiati le lettere che hanno scritto l'uno all'altro prima della registrazione dello show di domenica prossima, quando il ragazzo affronterà una sfida decisiva per la sua permanenza nel talent show. Nella sala dei ballerini, Emanuel Lo ha avuto una discussione intensa con Sofia Cagnetti.

La Commovente Lettera di Matthew a Mew ad Amici 23

"Sappi che queste lacrime" - inizia a leggere Mew piangendo - "Sappi che queste lacrime che sto piangendo mentre scrivo le avrei usate per difenderti dal mondo intero. Sappi che per me tu sei più di quello che scrivo, più della musica che ascolto, più della mia stessa vita":

La commovente lettera di Matthew continua: "Sei l'unica persona che riuscirebbe a farmi accettare la sconfitta e se essere vulnerabile sarà l'unico modo per averi al mio fianco sarà pronto di essere fatto a pezzi. Non lasciar mai che la vita ti spezzi il cuore perché tu sei più di quello che vivo, più di queste parole. Ti amo per sempre", conclude il giovane cantante.

Matthew domenica pomeriggio si gioca la permanenza nella scuola

Il Crollo Emotivo di Mew in Sala Canto

Più tardi Mew, in sala canto, ha avuto un crollo emotivo perchè non riesce ad interprtare Per dirti ciao, il brano di Tiziano Ferro affidatole da Lorella Cuccarini. "Ho un blocco immenso. Ho la storia, le cose, le visualizzo, ma non riesco ad immergermi completamente. Mi provoca fastidio. Questo pezzo mi riporta a casa mia, al periodo difficile della malattia del mio cane e agli alti e bassi della mia famiglia", ha spiegato la cantante

Verifica della Classe di Canto e Voti

Ieri i ragazzi della classe di canto hanno sostenuto una verifica con Lorella Cuccarini e Giovanni Sciabarrasi, maestro di canto. La maestra aveva anticipato che la maggior parte dei ragazzi non avevano ottenuto la sufficienza. Oggi sono stati resi noti i voti.

Stella - 9

Mida - 6.5

Matthew - 6

Sarah - 5.5

Mew - 4.5

Petit - 4

Holden - 3.5

Holy Francisco - 3.4

Lil Jolie - 3

Ayle - 2

Il riprovero di Emanuel Lo a Sofia

Sofia, convocata da Emanuel Lo, ha assistito ai video nei quali, dopo la Masterclass con Kristian Cellini, si è lasciata andare a un lungo pianto. "Pensi sia normale affrontare la danza, che dovrebbe rappresentare la tua passione e il tuo amore, in questo modo?", le ha detto il maestro.

"Guardando il video, noto tre situazioni in cui sembra che tu attribuisca il problema a fattori esterni - ha continuato Emanuel Lo - Credi che ci sia un meccanismo che ti ostacola? Qui, la strada richiede talento, e tu ne hai, ma sembra che lo stai trascurando".

Riferendosi alle audizioni della Masterclass il coreografo ha aggiunto: "Gli Americani guardano tutto di voi e non vengono a vedere se tu hai fatto o meno hip hop. Ma questo vale anche al di fuori di qui. Ogni situazione e ogni audizione saranno simili. Devi confrontarti con te stessa. Il carattere è cruciale."

"Lo so, il punto è proprio questo: sono troppo severa con me stessa. Mi biasimo, ma non ho le palle per ammettere che devo impegnarmi di più - ha rsiposto Sofia - Inoltre, cerco scuse attribuendo il problema a fattori esterni, quando in realtà non è così. Il vero problema è il mio approccio alle cose."

Il confronto si è concluso con un abbraccio di Emanuel Lo a Sofia, il maestro ha invitato la sua allieva a non mollare: "Hai talento e sai dove devi migliorare, ora ho grandi aspettative su di te".