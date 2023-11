Amici 23: Cantanti insufficienti ed un ballerino rischia di lasciare la scuola

I cantanti di Amici 23 sono stati protagonisti di una verifica in cui non hanno brillato: ecco cosa è successo.

I compiti per gli allievi di Amici 23 sembrano non avere mai fine. Questa volta, sono stati i cantanti a essere sottoposti a una verifica improvvisa che li ha visti in difficoltà. Nel frattempo, nella classe di ballo, Elia, che si è piazzato ultimo nella classifica della scorsa domenica, rischia di perdere il suo posto nel talent di Maria De Filippi.

Il Gruppo dei Cantanti di Amici 23: Verifica e Risultati

Il gruppo dei cantanti di Amici 23 è stato convocato improvvisamente nella sala relax dove ad aspettarli c'era Lorella Cuccarini e Giovanni Sciabarrasi, maestro di canto. Lo scopo della riunione è una verifica di solfeggio, una prova che spesso gli alunni sottovalutano, tanto che lo stesso maestro ha riportato che numerosi allievi saltano le sue lezioni.

Verifica di Solfeggio e Importanza della Teoria Musicale

"La durata della lezione è di 45 minuti, e perdete la metà del tempo se arrivate con 20 minuti di ritardo. Vorrei sottolineare l'importanza di non sottovalutare questo aspetto. Amici è una scuola che si impegna a fornire una formazione completa. Non dovremmo trascurare l'importanza della teoria musicale, poiché è fondamentale per la vostra preparazione a tutto tondo", ha spiegato Lorella Cuccarini hai ragazzi.

Risultati delle Interrogazioni

Le interrogazioni, come previsto dall'insegnante, vanno male quasi per tutti, l'unica che riesce a raggiungere un livello soddisfacente è Stella, per il resto il risultato è insufficiente. Anche gli alunni ai vertici delle classifiche settimanali, come Lil Jolie, Holden, Mew e Petit, non riescono a raggiungere l'obiettivo minimo.

Lorella Cuccarini, comunicando i risultati, rimprovera Holden che nel frattempo se la rideva. "La verifica non è andata bene. Holden, non ha senso ridere; non stiamo semplicemente perdendo tempo. Cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi e non limitiamoci a ciò che ci piace", ha detto la maestra, con il ragazzo che ha chiarito che la sua era una risata nervosa.

I voti di Giovanni Sciabarrasi, per il momento, non sono stati rivelati: "La prima verifica è andata male. Spero che questo serva a farvi comprendere l'importanza di non mancare alle lezioni da questo momento in poi. Dovremo recuperare il tempo perso, poiché il maestro sta avendo difficoltà a procedere con il programma", ha concluso Lorella Ciccarini.

Elia dovrà svolgere un compito assegnato da Alessandra Celentano

La delicata posizione di Elia, ballerino di Amici 23

Per i ballerini, Elia si trova attualmente in una situazione difficile dopo il compito assegnatogli da Alessandra Celentano. La maestra ha manifestato l'intenzione di chiarirsi le idee sul ragazzo. Domenica scorsa, Elia, allievo di Emanuel Lo, è giunto all'ultimo posto nella classifica stilata da Rossella Brescia, mettendo così a rischio la sua permanenza nella competizione.

L'insegnante ritiene che Elia, pur essendo un ragazzo in gamba, non sia riuscito a mostrare miglioramenti significativi in questo periodo, e il suo percorso nella scuola di Amici non ha prodotto i risultati sperati. Questa non è la prima volta che Elia si trova in fondo alla classifica domenicale.

Emanuel Lo, nei giorni scorsi ha fatto capire che, se il ragazzo non farà progressi, potrebbe prendere in considerazione l'opzione di eliminarlo dalla scuola, valutando anche la possibilità di una sostituzione.