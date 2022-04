Alec Baldwin, sua figlia commenta l'ossessione dei fan per i suoi numerosi figli

In occasione di un post pubblicato su Instagram, la figlia di Alec Baldwin, Ireland, ha commentato l'ossessione dei fan del padre per i suoi numerosi figli.

In occasione di un post pubblicato su Instagram, la figlia di Alec Baldwin ha commentato l'ossessione dei fan del padre per i suoi numerosi figli. Il noto attore ha ben otto figli (uno avuto da Kim Basinger; gli altri sette da Hilaria Thomas.

Attraverso il suo profilo Instagram, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger ha commentato "l'ossessione" che i fan di suo padre hanno nei confronti della sua vita privata e della sua numerosa progenie. Ireland Baldwin ha scritto: "Ho ricevuto tantissimi messaggi allarmanti da parte di persone ossessionate dai figli di mio padre e dalla sua vita privata. Ecco, non è un fatto che mi riguarda. Davvero, non mi interessa".

Qualche giorno fa, la moglie di Alec Baldwin ha annunciato la sua settima gravidanza attraverso un video postato sul suo profilo Instagram.

Hilaria Baldwin ha scritto: "Una delle cose più belle che i miei figli hanno vissuto con una grande famiglia è come il cuore può crescere con ogni nuovo fratello. La nostra capacità di amare continua ad espandersi e non vediamo l'ora di abbracciare il nostro nuovo piccolo questo autunno".

La scorsa estate, Ireland Baldwin si è recata a casa di suo padre negli Hamptons e si è divertita a giocare con i suoi fratelli acquisiti. In quell'occasione, Hilaria ha scritto: "Wow, è incredibile quando tutti i piccoli Baldwin si riuniscono!".

Al momento, Alec Baldwin è a Roma per girare un nuovo film e per gustarsi un immancabile gelato che ha tinto di dolce vita il suo soggiorno in Italia.