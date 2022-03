Alec Baldwin di nuovo papà: la moglie annuncia la settima gravidanza

Una grande sorpresa per Alec e Hilaria Baldwin, che hanno annunciato l'arrivo del loro settimo figlio, a quanto pare inaspettato e non programmato, ma atteso con ansia da tutta la famiglia.

Su Instagram, Hilaria Baldwin ha pubblicato un bellissimo video in cui vediamo Alec Baldwin e lei insieme ai loro 6 figli, davvero una grande famiglia, "un buen equipo" come loro stessi si definiscono. In un'intervista a People hanno detto:

"Una delle cose più belle che i miei figli hanno vissuto con una grande famiglia è come il cuore può crescere con ogni nuovo fratello. La nostra capacità di amare continua ad espandersi e non vediamo l'ora di abbracciare il nostro nuovo piccolo questo autunno".

Nel dolce video vediamo i due genitori insieme ai loro bambini, le figlie María Lucía Victoria, 13 mesi, e Carmen Gabriela, 8 anni, e i figli Rafael Thomas, 6, Leonardo Ángel Charles, 5, Romeo Alejandro David, 3, e Eduardo "Edu" Pao Lucas, 18 mesi.

La notizia del settimo figlio della coppia arriva un mese dopo che Alec Baldwin è stato accusato in tribunale per omicidio colposo, causa intentata dalla famiglia della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La donna è morta sul set di Rust, lo scorso 21 ottobre, dopo lo sparo di una pistola che l'attore utilizzava in una scena.