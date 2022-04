Alec Baldwin a Roma: la "dolce vita" dell'attore, impegnato sul set del nuovo film

Alec Baldwin è a Roma per girare il film di Natale Kid Santa; l'attore è stato fotografato in una gelateria intento a gustare un ottimo gelato romano.

Alec Baldwin è a Roma e sta dedicandosi anima e corpo alla dolce vita, tra gelati e momenti spirituali. A quanto pare, l'attore ha superato il brutto periodo che lo ha visto protagonista lo scorso dicembre e, attualmente, si trova nella Capitale per le riprese del film natalizio Kid Santa.

Qualche giorno fa, tra l'altro, la moglie di Alec Baldwin ha confermato che la coppia è in attesa del loro settimo figlio. Questo è il motivo per cui l'attore ha deciso di festeggiare con un gelato durante un momento di pausa dalle riprese di Kid Santa che si stanno tenendo a Roma? Diretto da Francesco Cinquemani, il film vede anche la partecipazione di William Baldwin.

Qualche giorno fa, lo stesso Baldwin ha annunciato la sua presenza a Roma postando qualche foto direttamente dalla città eterna attraverso il suo profilo Instagram.

Secondo quanto riportato da Variety, Kid Santa è un live action per tutta la famiglia. Qualche mese fa, Alec Baldwin ha attraversato un periodo assai complesso in seguito al suo coinvolgimento nella morte accidentale di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia di Rust, film che l'attore stava girando all'epoca. Per Baldwin, Kid Santa segna il ritorno sul set da quell'infausto momento.

A ottobre, Alec Baldwin ha erroneamente colpito con un'arma da fuoco che sarebbe dovuta essere scarica Halyna Hutchins e ha ferito il regista Joel Souza. Matthew Hutchins, il vedovo della direttrice della fotografia, ha intentato una causa per morte ingiusta contro Baldwin e gli altri protagonisti del film lo scorso febbraio.

In un'intervista rilasciata alla NBC a febbraio, Matthew ha detto: "Ero così arrabbiato nel vederlo parlare della morte di mia moglie pubblicamente in modo così dettagliato e poi non accettare alcuna responsabilità dopo aver descritto di averla uccisa".

Matthew, un avvocato laureato ad Harvard, ha detto a Today di credere che buona parte della colpa sia da attribuire a Baldwin che, in una passata intervista, ha dichiarato: "Qualcuno è responsabile di ciò che è successo, e non sono in grado di dire chi sia, ma non sono io".

La morte della Hutchins, purtroppo, non è stato l'unico dramma sul set di Rust. A quanto pare, infatti, moltissimi standard industriali e di sicurezza non sono stati rispettati per risparmiare sui costi di produzione.