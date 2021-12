Alec Baldwin: la polizia sequestra il suo telefono nell'indagine sulla sparatoria di Rust

La polizia del New Mexico ha richiesto il sequestro del telefono di Alec Baldwin in cerca di indizi sull'indagine legata alla sparatoria fatale sul set del western Rust.

Il dipartimento dello sceriffo di Santa Fe ha richiesto il sequestro del telefono cellulare di Alec Baldwin in un nuovo mandato di perquisizione ottenuto giovedì legato all'inchiesta sulla sparatoria sul set di Rust. Il dipartimento dello sceriffo vuole controllare il telefono di Alec Baldwin in cerca di indizi relativi alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Alec Baldwin in una scena di The Aviator

"Abbiamo richiesto un mandato per il sequestro e la perquisizione del telefono cellulare di Alec Baldwin per cercare qualsiasi prova relativa alle indagini sulla morte di Halyna Hutchins", si legge nell'ingiunzione ottenuta da Fox News Digital. "Crediamo che ci possano essere prove al telefono a causa di individui che utilizzano i telefoni cellulari durante e/o dopo aver commesso un reato. Tali informazioni, se esistono, possono essere materiali e rilevanti per questa indagine. Siamo stati anche informati che nel corso delle interviste sono state inviate e ricevute diverse e-mail e messaggi di testo relativi alla produzione del film Rust."

Alec Baldwin ha detto alla polizia di aver mantenuto una corrispondenza con l'armiera Hannah Gutierrez Reed via e-mail discutendo diversi tipi di armi da usare durante la produzione. L'attore aveva spiegato di aver richiesto una pistola più grande per le riprese, secondo il mandato di perquisizione.

Alec Baldwin sui commenti di George Clooney dopo la tragedia sul set: "Le sue parole non sono state d'aiuto"

La polizia ha trovato conversazioni riguardanti la produzione di Rust sul telefono di Halyna Hutchins risalenti al 14 luglio 2021, nonché foto scattate nell'area di Santa Fe risalenti al 7 settembre 2021.

"Crediamo che raccogliere informazioni prima della data di inizio delle riprese di Rust sia essenziale per un'indagine completa", ha affermato la polizia, che per ottenere il telefono di Baldwin ha dovuto ottenere un mandato di perquisizione.