Aldo, Giovanni e Giacomo, la loro vita e carriera diventa un film: svelata la prima clip

Dopo aver fatto ridere il pubblico italiano al cinema, in tv e a teatro, Aldo, Giovanni e Giacomo diventano oggetto di narrazione grazie al documentario di Sophie Chiarello, Attitudini: nessuna, incentrato sul trio comico.

Sophie Chiarello, che ha all'attivo la commedia con Angela Finocchiaro Ci vuole un gran fisico e Il cerchio, documentario premiato col David di Donatello nel 2023, accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana, ripercorrendo la loro incredibile carriera.

Prodotto da AGIDI DUE in associazione con MEDUSA FILM, Attitudini: nessuna arriva al cinema il 4 dicembre 2025 distribuito da Medusa Film. Di seguito la locandina e le prime foto del documentario.

Che cosa aspettarsi dal documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Divertente, ma poco esplicativa la prima clip teaser del documentario mostra Aldo, Giovanni e Giacomo fermi in equilibrio sulle loro biciclette. I tre ironizzano sulla durata della ripresa mentre si preoccupano di perdere l'equilibrio.

Una discussione sul documentario di qualche tempo fa si è trasformata in un'irresistibile gag comica, quando Giovanni ha cominciato a ironizzare sul caos all'interno del film. "Lo dico per mettere le mani avanti. Il documentario durerà 18/19 ore" ha spiegato Giacomo. "...perché non si riesce a ricostruire una cippa di minchia" ha concluso Giovanni suscitando le risate del pubblico.