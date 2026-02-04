David di Donatello 2026: anche Aldo, Giovanni e Giacomo tra le nomination "tecniche"

Con otto candidature, Primavera di Damiano Michieletto è il film con il maggior numero di nomination nelle categorie tecniche, svelate nelle prime dieci shortlist dei David di Donatello 2026. Una sola candidatura, quella per il miglior casting, al campione d'incassi con Checco Zalone, Buen Camino. Il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini: nessuna, è in lizza come miglior documentario.

Le categorie annunciate dall'Accademia dei David presieduta da Piera Detassis sono Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello - Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio.

Dal 19 al 26 gennaio 2026 una parte dei giurati David, appartenenti alle categorie interessate, ha votato le shortlist da proporre all'intera giuria per il voto che a marzo determinerà le cinquine di candidati. Sono 265 i giurati che hanno scelto di prendere parte alla selezione dei cortometraggi, e ben 346 quelli che hanno partecipato alla selezione dei film documentari.

Le shortlist sono state introdotte dall'Accademia del Cinema Italiano a partire dall'edizione 2025 con l'obiettivo di valorizzare le competenze professionali tecniche e artistiche che contribuiscono alla realizzazione dei film, sulla scia degli Oscar e dei BAFTA inglesi. In totale risultano iscritti al concorso David 118 film di lungometraggio, di cui 36 sono opere prime.

Michele Riondino nei panni di Antonio Vivaldi in Primavera

Le prime dieci shortlist per i Premi David di Donatello 2026

PREMIO DAVID DI DONATELLO - CECILIA MANGINI 2026 PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO

Agnus Dei

Aldo, Giovanni e Giacomo - Attitudini: nessuna

Bestiari, erbari, lapidari

Bobò

Brunello, il visionario garbato

Elvira Notari. Oltre il silenzio

Ferdinando Scianna - Il fotografo dell'ombra

Fratelli di culla

I diari di mio padre

Nino. 18 giorni

Pino

Pino Daniele - Nero a metà

Rino Gaetano - Sempre più blu

Roberto Rossellini - Più di una vita

Sotto le nuvole

Toni, mio padre

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Arca

Astronauta

Bagarre

Bratiska

Ciao, Varsavia

Confini, canti

Everyday in Gaza

Festa in famiglia

Kushta Mayn - La mia Costantinopoli

Lacerazioni

Le faremo sapere

Le prime volte

Marina

Rukeli

Tempi supplementari

MIGLIOR ACCONCIATURA

30 notti con il mio ex

Afrodite

Anna

Breve storia d'amore

Diva futura

Duse

Fuori

Il maestro

Il Nibbio

La grazia

Le assaggiatrici

Primavera

Queer

Tutta colpa del rock

Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

MIGLIOR CASTING

40 secondi

Buen Camino

Cinque secondi

Diciannove

Duse

Elisa

Fuori

Gioia mia

Il maestro

La grazia

La valle dei sorrisi

La vita da grandi

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Primavera

Testa o croce?

Tre ciotole

MIGLIOR COMPOSITORE

100 litri di birra

40 secondi

Afrodite

Cinque secondi

Diva futura

Duse

Elisa

Fuori

L'orto americano

La città proibita

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Nottefonda

Orfeo

Per te

Primavera

Queer

U.S. Palmese

MIGLIORI COSTUMI

Anna

Duse

Fuori

Il Nibbio

Itaca - Il ritorno

L'orto americano

La città proibita

La grazia

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Primavera

Queer

Testa o croce?

Tre ciotole

Un film fatto per Bene

Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli

MIGLIORI EFFETTI VFX

Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

Breve storia d'amore

Fuori

Il maestro

Incanto

Itaca - Il ritorno

La città proibita

La grazia

La valle dei sorrisi

La vita va così

Nonostante

Orfeo

Primavera

Queer

U.S. Palmese

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Diva futura

Duse

Fuori

Gioia mia

Il Nibbio

Itaca - Il ritorno

L'orto americano

La città proibita

La grazia

La vita da grandi

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Orfeo

Primavera

Queer

Tre ciotole

MIGLIOR SUONO

40 secondi

Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

Anna

Duse

Fuori

Gioco pericoloso

Il maestro

La città proibita

La grazia

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Paternal Leave

Primavera

Queer

Testa o croce?

Tre ciotole

Un film fatto per Bene

Unicorni

MIGLIOR TRUCCO