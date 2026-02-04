David di Donatello 2026: anche Aldo, Giovanni e Giacomo tra le nomination "tecniche"

Con otto candidature, Primavera di Damiano Michieletto è il film con il maggior numero di nomination nelle categorie tecniche, svelate nelle prime dieci shortlist dei David di Donatello 2026. Una sola candidatura, quella per il miglior casting, al campione d'incassi con Checco Zalone, Buen Camino. Il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini: nessuna, è in lizza come miglior documentario.
Le categorie annunciate dall'Accademia dei David presieduta da Piera Detassis sono Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, Premio David di Donatello - Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche Miglior Cortometraggio.
Dal 19 al 26 gennaio 2026 una parte dei giurati David, appartenenti alle categorie interessate, ha votato le shortlist da proporre all'intera giuria per il voto che a marzo determinerà le cinquine di candidati. Sono 265 i giurati che hanno scelto di prendere parte alla selezione dei cortometraggi, e ben 346 quelli che hanno partecipato alla selezione dei film documentari.
Le shortlist sono state introdotte dall'Accademia del Cinema Italiano a partire dall'edizione 2025 con l'obiettivo di valorizzare le competenze professionali tecniche e artistiche che contribuiscono alla realizzazione dei film, sulla scia degli Oscar e dei BAFTA inglesi. In totale risultano iscritti al concorso David 118 film di lungometraggio, di cui 36 sono opere prime.
Le prime dieci shortlist per i Premi David di Donatello 2026
PREMIO DAVID DI DONATELLO - CECILIA MANGINI 2026 PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO
-
Agnus Dei
-
Aldo, Giovanni e Giacomo - Attitudini: nessuna
-
Bestiari, erbari, lapidari
-
Bobò
-
Brunello, il visionario garbato
-
Elvira Notari. Oltre il silenzio
-
Ferdinando Scianna - Il fotografo dell'ombra
-
Fratelli di culla
-
I diari di mio padre
-
Nino. 18 giorni
-
Pino
-
Pino Daniele - Nero a metà
-
Rino Gaetano - Sempre più blu
-
Roberto Rossellini - Più di una vita
-
Sotto le nuvole
-
Toni, mio padre
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
-
Arca
-
Astronauta
-
Bagarre
-
Bratiska
-
Ciao, Varsavia
-
Confini, canti
-
Everyday in Gaza
-
Festa in famiglia
-
Kushta Mayn - La mia Costantinopoli
-
Lacerazioni
-
Le faremo sapere
-
Le prime volte
-
Marina
-
Rukeli
-
Tempi supplementari
MIGLIOR ACCONCIATURA
-
30 notti con il mio ex
-
Afrodite
-
Anna
-
Breve storia d'amore
-
Diva futura
-
Duse
-
Fuori
-
Il maestro
-
Il Nibbio
-
La grazia
-
Le assaggiatrici
-
Primavera
-
Queer
-
Tutta colpa del rock
-
Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli
MIGLIOR CASTING
-
40 secondi
-
Buen Camino
-
Cinque secondi
-
Diciannove
-
Duse
-
Elisa
-
Fuori
-
Gioia mia
-
Il maestro
-
La grazia
-
La valle dei sorrisi
-
La vita da grandi
-
Le assaggiatrici
-
Le città di pianura
-
Primavera
-
Testa o croce?
-
Tre ciotole
MIGLIOR COMPOSITORE
-
100 litri di birra
-
40 secondi
-
Afrodite
-
Cinque secondi
-
Diva futura
-
Duse
-
Elisa
-
Fuori
-
L'orto americano
-
La città proibita
-
Le assaggiatrici
-
Le città di pianura
-
Nottefonda
-
Orfeo
-
Per te
-
Primavera
-
Queer
-
U.S. Palmese
MIGLIORI COSTUMI
-
Anna
-
Duse
-
Fuori
-
Il Nibbio
-
Itaca - Il ritorno
-
L'orto americano
-
La città proibita
-
La grazia
-
Le assaggiatrici
-
Le città di pianura
-
Primavera
-
Queer
-
Testa o croce?
-
Tre ciotole
-
Un film fatto per Bene
-
Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli
MIGLIORI EFFETTI VFX
-
Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino
-
Breve storia d'amore
-
Fuori
-
Il maestro
-
Incanto
-
Itaca - Il ritorno
-
La città proibita
-
La grazia
-
La valle dei sorrisi
-
La vita va così
-
Nonostante
-
Orfeo
-
Primavera
-
Queer
-
U.S. Palmese
MIGLIOR SCENOGRAFIA
-
Diva futura
-
Duse
-
Fuori
-
Gioia mia
-
Il Nibbio
-
Itaca - Il ritorno
-
L'orto americano
-
La città proibita
-
La grazia
-
La vita da grandi
-
Le assaggiatrici
-
Le città di pianura
-
Orfeo
-
Primavera
-
Queer
-
Tre ciotole
MIGLIOR SUONO
-
40 secondi
-
Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino
-
Anna
-
Duse
-
Fuori
-
Gioco pericoloso
-
Il maestro
-
La città proibita
-
La grazia
-
Le assaggiatrici
-
Le città di pianura
-
Paternal Leave
-
Primavera
-
Queer
-
Testa o croce?
-
Tre ciotole
-
Un film fatto per Bene
-
Unicorni
MIGLIOR TRUCCO
-
Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino
-
Cinque secondi
-
Diva futura
-
Duse
-
Il maestro
-
Il Nibbio
-
Itaca - Il ritorno
-
L'orto americano
-
La città proibita
-
La grazia
-
La valle dei sorrisi
-
La vita da grandi
-
Le assaggiatrici
-
Primavera
-
Queer
-
Testa o croce?
-
Tre ciotole
-
Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli