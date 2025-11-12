Aldo, Giovanni e Giacomo nel trailer di Attitudini: Nessuna, il documentario che racconta la carriera del trio

Aldo, Giovanni e Giacomo si raccontando a 360° nel trailer di Attitudini: nessuna, documentario di Sophie Chiarello dedicato alla straordinaria carriera del trio comico siculo/milanese in arrivo al cinema il 4 dicembre 2025 distribuito da Medusa Film.

Nel trailer i tre comici ricordano il loro incontro, rivelando la magia che si crea quando sono insieme sul palcoscenico con l'obiettivo di far ridere il pubblico. Nel trailer c'è spazio anche per interviste di amici, colleghi e collaboratori come Marina Massironi, parte integrante della loro comicità per un lungo tratto di carriera, e Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band, che ha lanciato il trio sul piccolo schermo in Mai Dire Goal.

Che cosa aspettarsi dal documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Sophie Chiarello, che ha all'attivo la commedia con Angela Finocchiaro Ci vuole un gran fisico e Il cerchio, documentario premiato col David di Donatello nel 2023, accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino, rivelando al pubblico il cammino che li ha portati a diventare una leggenda della comicità italiana.

Attitudini: Nessuna è una produzione Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi. Una discussione sul documentario di qualche tempo fa si è trasformata in un'irresistibile gag comica, quando Giovanni ha cominciato a ironizzare sul caos all'interno del film. "Lo dico per mettere le mani avanti. Il documentario durerà 18/19 ore" ha spiegato Giacomo. "...perché non si riesce a ricostruire una cippa di minchia" ha concluso Giovanni suscitando le risate del pubblico.