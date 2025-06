Albert Serra arriva a Roma per presentare i suoi due ultimi film nella rassegna IL Cinema in Piazza

Il regista spagnolo interverrà nel corso della rassegna Il cinema in piazza per introdurre i suoi due lavori più recenti, Pacifiction - Un mondo sommerso, e l'inedito Tardes de Soledad.

La rassegna romana Il cinema in Piazza si arricchisce della presenza del regista spagnolo Albert Serra. Il cineasta spagnolo, amatissimo di festival, approderà nella Capitale per un doppio doppio appuntamento.

Albert Serra sarà, infatti, protagonista di un doppio incontro: il 10 giugno al Cinema Troisi presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro, Tardes de soledad, ritratto intimo di un torero, fra tradizione e sfida personale, mentre l'11 giugno a Monte Ciocci introdurrà insieme al critico cinematografico Aldo Spiniello Pacifiction - Un mondo sommerso, già distribuito nelle sale da Movies Inspired nel 2023. Anche Tardes de Soledad sarà distribuito in Italia prossimamente da Movies Inspired.

Potete consultare il programma de Il cinema in piazza 2025, a Roma dal 1° giugno al 13 luglio, per scoprire titoli e ospiti presenti nel corso dell'estate.

Benoit Magimel in una scena di Pacifiction

I film di Albert Serra a Roma

Vincitore del San Sebastian Film Festival 2024, Tardes de soledad è la cronaca documentaria di alcuni giorni della vita di Andrés Roca Rey, stella della corrida in attività. Il film è un suo ritratto che ci permette di riflettere sull'esperienza intima del torero che si assume il rischio di affrontare il toro come un dovere personale, per rispetto della tradizione e come una sfida estetica.

Come rivela la nostra recensione di Pacifiction - Un mondo sommerso, la pellicola splendidamente interpretata da Benoit Magimel vede l'Alto Commissario della Repubblica De Roller in azione a Tahiti, nella Polinesia francese. Uomo calcolatore, ma dai modi impeccabili, De Roller studia il comportamento di una popolazione locale la cui collera può manifestarsi in qualsiasi momento. Soprattutto da quando circola una voce insistente: l'avvistamento di un sottomarino che annuncerebbe una ripresa dei test nucleari francesi.