Il cinema in piazza 2025 a Roma dal 1° giugno al 13 luglio: tra gli ospiti Luca Marinelli e Paola Cortellesi

Nel 2025 saranno 11 anni de Il Cinema in piazza, la manifestazione che riempie di storie, fotogrammi e volti tre piazze di Roma.

Dopo il successo della passata edizione, San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia, sempre affiancandosi al Cinema Troisi, torneranno a

essere gli spazi protagonisti della lunga estate romana.

E quest'anno a Il cinema in piazza ci saremo anche noi di Movieplayer.it, media partner dell'evento.

Le date e i biglietti de Il cinema in piazza 2025

Sarà più di un mese in compagnia del grande cinema all'aperto, da domenica 1° giugno a domenica 13 luglio. Il prezzo dei biglietti? Inesistente. Organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America, la manifestazione organizza proiezioni gratuite: ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica, Il Cinema in Piazza propone film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese, per consentire anche a migranti, turisti e fedeli a Roma per il Giubileo di fruire dell'offerta culturale.

Gli ospiti: si comincia con Paola Cortellesi

C'è ancora domani: Paola Cortellesi sorride in una scena

L'appuntamento, dunque, è per domenica 1° giugno a piazza San Cosimato, dove la prima ospite speciale de Il cinema in piazza, Paola Cortellesi, in dialogo con Antonio Monda, presenterà Una giornata particolare di Ettore Scola, restaurato in 4K da CSC - Cineteca Nazionale in collaborazione con Surf Film.

Il giorno seguente il registra francese Leos Carax svelerà al Cinema Troisi la sua Carta bianca: Une chambre en ville di Jacques Demy, melodramma musicale che racconta un amour fou operaio sullo sfondo di scioperi e conflitti sociali della Francia degli anni '50.

A inaugurare la piazza di Monte Ciocci sarà il regista e attore Michele Riondino che, insieme all'attrice del film Vanessa Scalera e alle lavoratrici e ai lavoratori dello spettacolo, presenterà la sua opera prima Palazzina LAF.

Saranno presenti all'incontro anche Dario Indelicato, fondatore di Siamo ai titoli di coda, e la presidente di Artisti 7607 Cinzia Mascoli, per discutere dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e della situazione critica in cui verte oggi il cinema italiano, nel corso di un dibattito moderato dal giornalista Damiano Panattoni.

L'8 giugno al Parco della Cervelletta grande omaggio al regista David Lynch, venuto a mancare lo scorso gennaio. Il 14 giugno a Monte Ciocci, il regista Luca Lucini e gli attori Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Augenti presenteranno il cult generazionale Tre metri sopra il cielo.

Virginia Cherrill e Charlie Chaplin in Luci della città

Il 16 giugno il filosofo sloveno Slavoj Žižek sarà protagonista insieme a Lorenzo Marsili di un incontro dal titolo Quo vadimus, Europa?, per un confronto sull'Europa di ieri, di oggi e di domani. Seguirà la proiezione di City Lights (Luci della città), scelto dallo stesso Žižek.

I fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo racconteranno il dietro le quinte della loro serie Dostoevskij il 19 giugno a Cervelletta, mentre Daniele Luchetti festeggerà a San Cosimato i 30 anni de La scuola. Il 21 giugno sarà il turno di Margherita Vicario, che presenterà il suo esordio alla regia Gloria! a Monte Ciocci.

A vent'anni dall'uscita di Capote (Truman Capote - A sangue freddo) il regista Bennett Miller sarà ospite al Parco della Cervelletta il 26 giugno, per un dialogo con Antonio Monda dedicato al racconto della lavorazione di una pellicola diventata memorabile anche grazie all'interpretazione di Philip Seymour Hoffman.

Il 28 giugno Gia Coppola sarà a Monte Ciocci per presentare il suo debutto, Palo Alto, e il giorno seguente incontrerà il pubblico al Cinema Troisi in occasione della proiezione del suo nuovo film, The Last Showgirl.

Marco Paggot è il protagonista del film d'animazione Porco Rosso

Come da tradizione, anche quest'anno non potrà mancare nella cornice della Cervelletta l'omaggio al cinema di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli con i film Porco Rosso, La città incantata e Il castello errante di Howl.

Monte Ciocci sarà invece teatro del ritorno di un amico storico del Piccolo America, Ari Aster, con la sua Carta bianca a sorpresa e un dialogo con Antonio Monda. Il 4 luglio San Cosimato celebrerà i vent'anni di Sensualità a corte con un evento introdotto da Marcello Cesena, Fabrizio Lopresti e il cast della telenovela più pazza d'Italia.

Per la sua Carta bianca dell'11 luglio, Alba Rohrwacher riporterà in Piazza San Cosimato un classico di John Cassavetes, A Woman Under the Influence (Una moglie). Il sipario calerà nel weekend del 12 e 13 luglio alla Cervelletta: Joe Wright e Luca Marinelli accompagneranno il pubblico nei meandri di M. Il figlio del secolo, trasmesso in inverno su Sky.

Il programma completo dell'evento è sul sito ufficiale della manifestazione.