Da Luc Besson a Thomas Vinterberg: ecco il listino 2023 di Movies Inspired

Movies Inspired ha presentato il suo ricco listino del 2013, con tantissima Francia, da Una relazione passeggera a Fratello e sorella con Marion Cotillard, nomi del calibro di Luc Besson con John & June e Paul Schrader, oltre a titoli acclamati da tutto il mondo, come il marocchino Il caftano blu: scopriamo insieme il listino 2023 di Movies Inspired.

A tutta Francia!

Si apre subito la selezione francese con L'innocente, il grande ritorno alla regia di Louis Garrel dopo i felici successi di La Crociata e L'uomo fedele. Un film divertente e scoppiettante che ha conquistato il pubblico del Festival di Cannes diventando subito un piccolo cult movie. Quando Abel viene a sapere che sua madre Sylvie sta per sposare un uomo in prigione, va nel panico. Sostenuto da Clemence, la sua migliroe amica, farà di tutto per proteggerla. Ma l'incontro con Michel, il suo nuovo patrigno, potrebbe offrire ad Abel nuove prospettive. A seguire Una relazione passeggera di Emmanuel Mouret: una madre single e un uomo sposato iniziano un rapporto con la consapevolezza che la loro relazione sarà puramente sessuale. Sebbene siano d'accordo sul fatto che non abbiano futuro come coppia, si trovano sempre più attratti dalla reciproca compagnia.

Cannes 2017: Marion Cotillard sul red carpet inaugurale

Dalla Francia arriva anche Il mistero del profumo verde, il film di Nicolas Pariser dopo Alice e il sindaco: nel mezzo di una performance, un attore muore sul palco avvelenato. Martin, membro della troupe e amico della vittima, diventa il centro di attenzione di tutti. Sospettato dalla polizia, è anche inseguito da una misteriosa organizzazione, il Profumo Verde, che sembra aver ordinato l'omicidio... Fratello e sorella, invece, è il nuovo attesissimo film di Arnaud Desplechin con il premio Oscar Marion Cotillard e Melvil Poupaud: Louis e Alice sono fratello e sorella, lei è attrice, lui poeta e professore. I due non hanno alcun rapporto da oltre vent'anni a causa di antichi dissapori. Un giorno si incrociano per strada e Alice non lo saluta nemmeno, ma la morte dei loro genitori li costringerà a riprendere i rapporti.

Locandina di Pacifiction

In concorso alla Quinzaine des Relisateurs del 75esimo Festival di Cannes, arriva Falcon lake, debutto alla regia di Charlotte Le Bon: Bastien e Chloé trascorrono le vacanze estive con le rispettive famiglie in una baita sul lago in Quebec, infestata da una leggenda di fantasmi. Nonostante la differenza d'età, i due legano tantissimo. Pronto a superare le peggiori paura per conquistare Chloé, la vacanza diventa un momento cruciale e turbolento per il giovane Bastien. In arrivo anche Pacifiction - Un mondo sommerso, la nuova pellicola di Albert Serra in concorso a Cannes 2022: sull'isola di Tahiti, l'Alto Commissario della Repubblica De Roller è un calcolatore dai modi impeccabili, fino a quando l'avvistamento di un presunto sottomarino annuncerebbe una ripresa dei test nucleari francesi, creando un'incontrollabile tensione con la popolazione locale.

I 40 anni di Marion Cotillard: 5 ruoli simbolo della diva più affascinante d'Europa

Cinema da tutto il mondo

Prigione 77: Miguel Herrán in una scena corale in carcere

Dalla Spagna, dopo La Isla Minima, torna Alberto Rodriguez col thriller Prigione 77: Manuel è un giovane commercialista, condannato a una pena eccessiva di 20 anni per aver sottratto l'equivalente di 1200 euro. Aiutato dal suo compagno di cella Pino, Manuel diventerà il leader di un movimento che unirà tutte le carceri nella lotta per la libertà, che cambierà la società per sempre. Dalla Svezia arriva il tesissimo La cospirazione del Cairo di Tarik Saleh: Adam, ragazzo semplice, figlio di un pescatore, entra a far parte della prestigiosa università Al-Azhar del Cairo e dopo la morte del Grande Imam, il ragazzo si ritrova in mezzo a una lotta di potere tra élite religiose e politiche.

Locandina di The Beasts

Ritorna anche Rodrigo Sorogoyen con As Bestas, già campione d'incassi in Francia: Antoine e Olga sono una coppia francese che si è trasferita in un piccolo paesino galiziano. Conducono una vita tranquilla ma non sono del tutto accettati dalla popolazione locale, e dopo una lite con i vicini di casa, la tensione si fa crescente fino a un punto di non ritorno. Dal Marocco arriva Il caftano blu di Maryam Touzani (Adam): Halim è sposato con Mina e insieme gestiscono un negozio di tessuti a Salé. La coppia convive da sempre col segreto dell'omosessualità di Halim, che l'uomo ha imparato a tacere, finché non arriva un giovane apprendista che sconvolgerà quest'equilibrio.

Dall'Inghilterra arriva Creation Stories - L'uomo che scoprì gli Oasis, viaggio attraverso il folle percorso con cui il produttore Alan McGee ha scalato le classifiche negli anni '80 e '90, mentre dall'Ucraina il sorprendente esordio di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk Il giuramento di Pamfir, che racconta il ritorno a casa del buon padre di famiglia, costretto a rimettersi in discussione e a giocare sporco per salvaguardare il suo nucleo familiare.

Tre registi di punta

Locandina di Kursk

Movies Inspired riporta in sala Paul Schrader con Il maestro giardiniere, scritto dallo sceneggiatore di Toro Scatenato e Taxi Driver. Narvel Roth (Joel Edgerton) è l'orticoltore di Gracewood Gardens, che si prende cura degli incantevoli giardini e anche della ricca vedova Haverhill (Sigourney Weaver). La sua vita viene stravolta quando la donna gli chiede di prendere come assistente la giovane pronipote Maya, facendo riaffiorare segreti tenuti nascosti fino a quel momento. Il ritorno alla regia di Luc Besson, invece, sarà June & John, girato in grande segreto durante la pandemia e che riporta il pubblico alle tematiche ed emozioni dei primi film dell'autore: la vita di John è ordinaria e ripetitiva, tutto scorre noioso finché non incontra in metro la bellissima June, che gli stravolgerà la vita.

Il film diventa una storia d'amore ricca di action e tensione, perché John farà di tutto per amare June, costi quel che costi. Infine ritorna anche Thomas Vinterberg con Kursk: il 10 agosto del 2000 il Kursk, sottomarino russo a propulsione nucleare, intraprende la prima esercitazione con 118 marinai. Il siluro a bordo esplode a sette minuti dal lancio, segue un'ulteriore esplosione e il sottomarino affonda definitivamente. I 23 superstiti lottano fino alla fine per sopravvivere, in una storia fatta di uomini, donne, burocrati e capitani.

Ecco il listino 2023 di Movies Inspired