Alaska Daily: Hilary Swank indaga su un caso irrisolto nel trailer del dramma ABC

Il trailer della serie ABC Alaska Daily anticipa i contenuti della serie thriller interpretata dalla star Hilary Swank nei panni di una giornalista investigativa che prova a rifarsi una vita ad Anchorage, in Alaska.

La serie segue Eileen Fitzgerald, una giornalista recentemente caduta in disgrazia che si lascia alle spalle la sua vita a New York per unirsi a un quotidiano di Anchorage in un viaggio alla ricerca della redenzione personale e professionale.

Il video introduce il personaggio di Hilary Swank, Eileen, mentre accetta un lavoro in Alaska dove dovrà occuparsi delle indagini su un caso irrisolto che coinvolge la morte di molte donne indigene. Mentre cerca la verità, si renderà conto che l'Alaska ha molte più storie da raccontare di quanto sembri.

Alaska Daily è creato e prodotto da Tom McCarthy, che è anche sceneggiatore e regista. Insieme a Swank ci sono Jeff Perry nei panni di Stanley Cornik, Matt Malloy nei panni di Bob Young, Meredith Holzman nei panni di Claire Muncy, Grace Dove in quelli di Rosalind "Roz" Friendly, Pablo Castelblanco nel ruolo di Gabriel Martin, Ami Park nei panni di Jieun Park e Craig Frank nei panni di Austin Greene.

Alaska Daily è prodotto da Hilary Swank, Melissa Wells, Bert Salke, Kyle Hopkins e Ryan Binkley