Alan Ritchson e la moglie Cat si separano dopo 20 anni insieme: "Ci supporteremo in modo diverso"

La notizia è arrivata sabato 12 settembre, con un post pubblicato congiuntamente da Alan e Cat Ritchson. Poche righe, ma sufficienti a rendere ufficiale la decisione di mettere fine al loro matrimonio.

Alan Ritchson e Catherine "Cat" Ritchson hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo circa vent'anni insieme. La coppia ha affidato la notizia a un messaggio condiviso sui social, nel quale parla dei tre figli e della volontà di affrontare la separazione lontano dai riflettori.

Alan Ritchson e Cat Ritchson: la separazione arriva dopo vent'anni

"Dopo vent'anni insieme, Cat e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio e di continuare a stare l'uno accanto all'altra in un modo diverso", hanno scritto. "Siamo cresciuti insieme. Abbiamo costruito una vita e una famiglia insieme. E stiamo crescendo tre ragazzi straordinari che saranno sempre al centro del nostro mondo", si legge nel messaggio.

Non vengono invece spiegate le ragioni che hanno portato alla separazione. Alan Ritchson e Cat hanno scelto di concentrarsi soprattutto su ciò che succederà da questo momento in poi.

La parte più importante della dichiarazione riguarda la famiglia. La fine del matrimonio, spiegano, non significa la fine del rapporto costruito negli anni, soprattutto quando ci sono tre figli da crescere insieme. "Il regalo più grande che possiamo fare l'uno all'altra - e ai nostri ragazzi - in questo momento è l'amicizia, la comprensione e l'impegno a diventare i migliori co-genitori possibili", hanno scritto.

Un passaggio nel quale emerge anche la volontà di lasciare a entrambi lo spazio necessario per affrontare il cambiamento senza trasformare la separazione in uno scontro pubblico. "Vogliamo anche darci spazio per crescere nelle persone che stiamo diventando", hanno aggiunto.

La coppia ha quindi scelto di non alimentare ulteriormente l'attenzione sulla vicenda. I commenti al post sono stati disattivati e nel messaggio è arrivata una richiesta precisa al pubblico. Alan e Cat hanno chiesto di poter vivere questo passaggio con una certa distanza dai social e dalle opinioni esterne. Una necessità comprensibile soprattutto considerando che nella vicenda sono coinvolti anche i loro tre figli. *"Il cambiamento è già abbastanza difficile senza che il mondo intero espri

ma la propria opinione"*, hanno scritto.

Poi l'appello più diretto: "Speriamo, soprattutto per il bene dei nostri ragazzi, che ci permettiate di attraversare questo capitolo con privacy e compassione". La conclusione del messaggio torna quindi sulla famiglia e sulla necessità di proteggerne l'equilibrio. "Continueremo a fare della salute e della felicità della nostra famiglia la nostra priorità", hanno spiegato, firmando infine semplicemente: "Cat e Alan".

La richiesta di divorzio sarebbe stata presentata già a dicembre

L'annuncio di settembre, secondo quanto riportato da TMZ, non sarebbe però arrivato all'improvviso. La testata sostiene di aver consultato documenti legali dai quali risulterebbe che Alan Ritchson aveva presentato la richiesta di divorzio già nel dicembre 2025.

La storia avrebbe poi preso una direzione diversa nei mesi successivi. Secondo la ricostruzione di TMZ, infatti, i due si sarebbero riconciliati nel marzo 2026. La separazione resa pubblica il 12 settembre arriverebbe quindi dopo un tentativo di ricucire il rapporto.

Né Alan Ritchson né Cat hanno spiegato pubblicamente cosa abbia portato alla decisione definitiva, né hanno commentato i dettagli riportati dalla testata. Il messaggio condiviso su Instagram si limita a raccontare il presente: un matrimonio che finisce dopo vent'anni, ma una famiglia che entrambi dicono di voler continuare a mettere al primo posto.