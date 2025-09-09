Alan Ritchson si rifiuta di interpretare un solo eroe DC: "Per rispetto, non lo farei mai"

Il futuro cinematografico del DC Universe, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, continua a essere materia di speculazioni e sogni di fan anche per gli attori più richiesti nelle fantasie di casting, tra cui Alan Ritchson.

L'attore Alan Ritchson, protagonista di Reacher e volto già noto al mondo DC, ha dichiarato che non interpreterà mai più Aquaman, ruolo che aveva vestito ai tempi di Smallville. Rispetto verso Jason Momoa e voglia di nuove sfide guidano le sue scelte nel nuovo DCU.

Alan Ritchson chiude la porta ad Aquaman

Durante un'intervista con Liamlovesmovies, Alan Ritchson è stato interrogato sulla possibilità di tornare a vestire i panni di Aquaman. La sua risposta non ha lasciato margini di dubbio: "No, no, non lo farei mai a Momoa, ho troppo rispetto. Amo Jason Momoa". Una dichiarazione che suona come un atto di lealtà nei confronti dell'attore che, con carisma e fisicità, ha ridefinito il personaggio sul grande schermo.

Alan Ritchson nella serie Titans

Jason Momoa, tuttavia, ha già intrapreso una nuova rotta all'interno del DCU: quella di Lobo, anti-eroe galattico destinato a debuttare in Supergirl. Eppure, anche davanti a questa metamorfosi, Ritchson non intende reclamare il trono di Atlantide.

Piuttosto, lascia intravedere spiragli su ruoli inediti: "Penso che vorrei esplorare nuovi orizzonti, e ho la sensazione che potremmo farlo. Vedremo". Una frase che suona come un invito alla curiosità, aprendo le porte a ipotesi future senza rivelare troppo.

Il legame di Ritchson con Aquaman, del resto, non è marginale. L'attore ha interpretato il personaggio in Smallville, apparendo per la prima volta nella quinta stagione dopo aver salvato Lois Lane da un annegamento. Da lì, una serie di avventure al fianco di Clark Kent contro i progetti di Lex Luthor e varie collaborazioni con altri giovani eroi, tra cui Green Arrow, Flash e Cyborg. Un cammino che culminò nella decima stagione, con rivelazioni importanti.

Tra passato televisivo e futuro incerto nel DCU

Oggi, il panorama è completamente diverso. Aquaman non compare ancora nei piani ufficiali di Gunn, che per il momento ha messo in cantiere titoli come Clayface, Lanterns, Supergirl e Man of Tomorrow. Batman e Wonder Woman sembrano avere la precedenza, mentre il destino del sovrano degli oceani rimane sospeso tra ricordi e attese.

Alan Ritchson in Reacher

La posizione di Ritchson, dunque, appare chiara: nessuna nostalgia, piuttosto la voglia di riscrivere la propria avventura in un universo che sta vivendo una fase di rinascita. Non a caso, oltre al passato da Aquaman, l'attore ha già prestato volto e fisico al supereroe Hawk nella serie Titans. Due identità che lo hanno reso familiare al pubblico DC, ma che sembrano essere soltanto il preludio a un futuro ancora da disegnare.

Per i fan, abituati a immaginarlo come un Batman alternativo o come un nuovo volto per eroi meno esplorati, la partita resta aperta. L'unica certezza è che Ritchson non tornerà a indossare la corazza di Atlantide. La sua bussola artistica punta altrove, verso quelle "nuove terre" che, tra cinecomic e serie tv, potrebbero consegnargli un ruolo da protagonista capace di ridefinire, ancora una volta, la sua traiettoria nel mondo dei supereroi.