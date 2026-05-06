Alan Ritchson, prima di Reacher in arrivo un nuovo film dove appare irriconoscibile

Gli spettatori lo stanno aspettando per la prossima stagione di Reacher, ma Alan Ritchson farà ritorno in un nuovo film nel ruolo di protagonista.

Independent Film Company ha infatti pubblicato il teaser di Motor City, rivelando al contempo la data d'uscita: arriverà nelle sale il 24 luglio prossimo.

Motor City, Alan Ritchson in una scena

La trama completa di Motor City

Nel film di prossima uscita, ambientato a Detroit negli anni '70, Ritchson interpreta John Miller, un ex detenuto appena uscito di prigione che intraprende un'emozionante e intensa ricerca di vendetta dopo che un gangster lo incastra per un crimine di cui lui non sa nulla.

Insieme a Ritchson nel cast ci sono Shailene Woodley, Ben Foster, Pablo Schreiber, Ben McKenzie, Lionel Boyce, Amar Chadha-Patel e Rafael Cebrián. Potsy Ponciroli, già regista di Old Henry e Greedy People, ha diretto il film da una sceneggiatura di Chad St. John. Lo sceneggiatore è anche produttore insieme a Greg Silverman, Jon Berg e Cliff Roberts.

Le reazioni della critica al film con Alan Ritchson

Motor City è stato presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nell'agosto 2025 nell'ambito della sezione Venice Spotlight. All'epoca, aveva ricevuto recensioni per lo più positive dalla critica, con un punteggio del 70% su Rotten Tomatoes.

Ritchson non è certo un novellino nel genere thriller, dato che è il protagonista della serie di Prime Video Reacher, la cui terza stagione è stata lanciata lo scorso anno e che è tratta dalla serie di romanzi di Lee Child. La quarta stagione è attualmente in fase di post-produzione e uscirà nel corso del 2026.

Motor City, il poster del film

Il progetto è in sviluppo da 15 anni

Motor City è in fase di sviluppo dall'inizio degli anni Dieci, con la Warner Bros. inizialmente coinvolta nella produzione.

Prima che Ritchson fosse scritturato come protagonista, secondo quanto riferito erano in trattativa altri attori, tra cui Chris Evans, Dominic Cooper, Jake Gyllenhaal e Gerard Butler. Tutti però hanno finito per abbandonare il progetto a causa di vari problemi di calendario e numerosi ritardi nella produzione legati al progetto. Ritchson si è quindi unito al cast nel 2023 e le riprese sono finalmente iniziate nel 2024.