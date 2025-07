Batman, James Gunn parla della candidatura di Alan Ritchson: "Sono un suo grande fan, vediamo che succede"

Alan Ritchson, protagonista di Reacher, non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire i panni del Cavaliere Oscuro. Ora che James Gunn è in cerca del suo Batman per The Brave and the Bold, il momento potrebbe essere arrivato. Tra stazza fisica imponente, curriculum in ascesa e l'occhiolino dello stesso Gunn, i segnali sono più concreti che mai.

Un Batman con i muscoli (e la voce) giusti

L'universo cinematografico DC è in fase di ristrutturazione, e dopo il successo del nuovo Superman, l'attenzione si sposta inevitabilmente su The Brave and the Bold, pellicola che introdurrà ufficialmente Batman nel nuovo corso firmato James Gunn e Peter Safran.

Una scena con Alan Ritchson

È qui che entra in scena Alan Ritchson, attore noto per Reacher e sempre più lanciato nel firmamento hollywoodiano.

Da tempo manifesta il desiderio di interpretare il Cavaliere Oscuro, arrivando persino a scherzare: "Non dovrebbero nemmeno pagarmi per farlo". Battute a parte, il suo entusiasmo è sincero e la sua dedizione non passa inosservata. Fisicamente, Ritchson è quanto di più vicino a un Batman "da fumetto" si sia visto: con i suoi 1,91 metri di altezza, sarebbe il Batman più imponente, insieme a Ben Affleck. La sua prestanza trasmette credibilità: ci si può immaginare i criminali tremare alla sola vista della sua sagoma nel buio.

Non a caso, anche Gunn ha lasciato aperta la porta, dicendo nel podcast Happy Sad Confused: "Sono un grande fan di Alan Ritchson, sia come attore che come persona... vediamo cosa succede". Una dichiarazione che, pur non confermando nulla, suggerisce che il nome sia già sul tavolo.

Esperienza, fama e tempismo perfetto per Alan Ritchson

Ritchson non è più un volto emergente: dopo l'esplosione di Reacher, è entrato nella saga di Fast & Furious, ha lavorato con Guy Ritchie in The Ministry of Ungentlemanly Warfare, e ha altri progetti in arrivo. È ormai un volto familiare, vendibile e capace, come lo furono Clooney, Pattinson o Bale al momento della loro investitura a Batman. E anche l'età è dalla sua parte: con 42 anni, Ritchson sarebbe perfetto per interpretare un Bruce Wayne maturo, già padre di Damian Wayne, pronto a passare il testimone al giovane Robin. Un uomo temprato dall'esperienza, in grado di trasmettere autorità e vulnerabilità.

Una foto di Alan Ritchson

Con le riprese sempre più vicine e il ruolo ancora vacante. Il mantello oscuro potrebbe davvero essere alla sua portata di Alan Ritchson.