Alan Ritchson shock: la star di Reacher picchia il vicino davanti ai figli in un video leaked

Il temperamento focoso di Alan Ritchson potrebbe averlo messo nei guai. L'interprete di Titans e Reacher sarebbe stato ripreso mentre picchia un vicino di casa di fronte ai suoi figli in seguito a una presunta lite. In un video leaked pubblicato da TMZ, si vede Ritchson mentre aggredisce violentemente uno dei suoi vicini.

Alan Ritchson in una scena di Reacher

Che cosa ha originato la lite tra Alan Ritchson e il suo vicino di casa?

Ronnie Taylor, la presunta vittima, ha raccontato al sito che tutto è iniziato sabato, quando Ritchson ha attraversato in moto, a bordo della sua Kawasaki, il tranquillo e benestante sobborgo di Nashville in cui risiede. Taylor afferma che l'attore "andava a velocità eccessiva, accelerando a tavoletta e disturbando la quiete pubblica", il che lo avrebbe spinto a fare un gesto osceno in direzione dell'attore.

Ore dopo, Ritchson sarebbe ripassato di lì, questa volta con due ragazzini in sella alle loro moto (sebbene non sia confermato, il sito ritiene che fossero i suoi figli). Taylor ha dichiarato di avergli urlato: "Puoi smetterla, per favore?", il che avrebbe scatenato una colluttazione. Non sappiamo se l'attore si stesse difendendo o se si sia trattato di un acceso confronto che lo ha portato a perdere il controllo.

TMZ riferisce, inoltre: "Taylor afferma di essersi recato dalla polizia e di aver denunciato che Alan lo avrebbe colpito con un pugno in faccia e un calcio. Taylor sostiene che Alan sia poi caduto dalla moto, si sia rialzato e abbia cercato di rincorrerlo. Taylor ha anche riferito alla polizia che ne è scaturita una colluttazione, durante la quale Alan lo avrebbe colpito alla nuca. Taylor accusa Alan di averlo colpito 'almeno 4 volte' mentre era a terra, provocandogli lividi e gonfiore".

Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito al tabloid che è in corso un'indagine, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Non è chiaro quale impatto, se ce ne sarà, avrà questo presunto attacco sulla carriera di Ritchson, ma il video diffuso dal sito non offre un quadro rassicurante.

War Machine: Alan Ritchson insieme ai commilitoni

Che cosa si vede nel video leaked dell'aggressione?

Il video ripreso da un terzo vicino di casa dalla sua finestra vedrebbe Alan Ritchson, in tenuta da motociclista aggredire il vicino di casa, a terra in ginocchio, col calci e pugni mentre due ragazzino osservano la scena sulle loro moto con i caschi infilati. Poi prova a rialzare la Kawasaki per toglierla dalla strada e gettarla con violenza su un pratino mentre il vicino urla e gesticola nella sua direzione. Vedremo quali ripercussioni avrà l'incidente nella carriera dell'attore.

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