Alan Ritchson conferma la stagione 4 di Blue Mountain State: "Sarà molto divertente"

Alan Ritchson ha confermato che verrà realizzata la stagione 4 della serie Blue Mountain State, condividendo inoltre un aggiornamento sulla produzione dei prossimi episodi.

La serie si era conclusa dopo tre stagioni e ha recentemente ottenuto una grande popolarità grazie all'arrivo in streaming.

La conferma di Ritchson

Nel mese di febbraio 2024 Amazon Prime Video ha ordinato la produzione della quarta stagione e Alan Ritchson, che ha il ruolo di Thad Castle nello show Blue Mountain State, ha rivelato che il lavoro è in corso per sviluppare le puntate inedite.

L'attore, durante un'apparizione all'evento Daytona 500 targato NASCAR, ha ora dichiarato: "Faremo accadere una quarta stagione. Sto cercando di trovare il tempo tra i mie impegni".

I protagonisti della serie

La star di Reacher ha quindi aggiunto: "Penso sarà la migliore stagione di Blue Mountain State che abbiamo mai avuto: è così dannatamente divertente, ed è il modo perfetto con cui riportare in vita i personaggi e poi portarli nel modo in cui è la situazione ora".

Alan ha condiviso il suo entusiasmo all'idea di poter ritornare nel mondo di Blue Mountain State sottolineando: "Ci sono così tante cose che possiamo usare ora che sorprenderanno un personaggio come Thad. Penso sarà molto divertente".

Cosa raccontava la serie Blue Mountain State

Al centro della trama c'è quello che accade dopo l'arrivo di Alex Moran al college Blue Mountain State, famoso per la sua squadra di football chiamata The Goats in cui il giovane avrà il ruolo di quarterback di riserva.

Nel cast degli episodi della sitcom c'erano anche Stephen Amell, Denise Richards, Darin Brooks, Chris Romano, Page Kennedy e Frankie Shaw.