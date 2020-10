Alan Moore nel trailer di The Show, fantasy da lui scritto e interpretato

Lo scrittore Alan Moore fa capolino nel primo trailer di The Show, fantasy gotico inglese scritto e interpretato dall'autore di Watchmen e From Hell.

Il fatto che Alan Moore detesti gli adattamenti dei suoi fumetti non significa che non abbia interesse nel cinema. L'artista appare nel primo trailer di The Show, fantasy da lui scritto e interpretato.

The Show, descritto come un "Gothic-fantasy" e diretto dal regista Mitch Jenkins, è ambientato a Northampton, nelle midlands inglesi, e vede protagonista Tom Burke nei panni di Fletcher, che va in missione per ritrovare un artefatto rubbato per conto di un cliente molto insistente. La sua ricerca lo condurrà in uno strano mondo che si cela sotto la superficie della città in cui vive, popolato da gangster che praticano il Voodoo, bellezze comatose, avventurieri mascherati e donne ambigue. Ben presto Fletcher scoprirà che i suoi sogni e la realtà hanno cominciato a fondersi e non sarà più in gtrado di fare ritorno nel mondo "reale".

Nel cast di The Show troviamo Tom Burke, Siobhan Hewlett, Ellie Bamber, Sheila Atim, Richard Dillane e Alan Moore stesso nel ruolo Frank Metterton, personaggio vestito e truccato alla 'Man of the Moon'.

