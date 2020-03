Aladdin: Will Smith condivide un pancake identico al suo Genie

La star di Aladdin, Will Smith, ha condiviso un video di pancake art in cui viene realizzato un pancake identico al suo Genie, buffo genio della lampada da lui interpretato nel live action Disney.

Il nuovo Aladdin ha conquistato il pubblico superando il milione di dollari di incasso e dando prontamente vita a un sequel già in preparazione. Il tutto grazie anche alla simpatia di Genie, genio interpretato da Will Smith che ha diffuso un tributo al suo personaggio pubblicando su Instagram un video di Dancakes, pancake art, in cui viene realizzato un pancake che riproduce il suo volto.

Will Smith ha già confermato il suo ritorno in Aladdin 2 a fianco di Mena Massoud e Naomi Scott. La sceneggiatura del sequel sarebbe già in lavorazione, ma il casting non verrà ufficializzato finché non sarà tutto pronto per l'avvio delle riprese. Qui trovate la nostra recensione di Aladdin.

Aladdin: il sequel è in preparazione, non sarà basato sui film d'animazione