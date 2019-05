Aladdin: Will Smith porta in scena i numeri musicali nelle strade di Los Angeles

Aladdin è arrivato nei cinema e, per l'occasione, Will Smith e i protagonisti del film hanno interpretato alcuni brani musicali nelle strade di Los Angeles.

Aladdin è arrivato nei cinema e Will Smith, durante la promozione del film live-action della Disney, ha girato una divertente sequenza di Crosswalk the Musical con James Corden.

Nel divertente momento musicale sono stati coinvolti anche Naomi Scott e Mena Massoud, interpreti della principessa Jasmine e Aladdin.

Il video mostra Corden truccato e vestito come il Genio di Aladdin - di cui potete leggere la nostra recensione - pronto a interpretare le canzoni tratte dal film nell'"evento" spettacolare messo in scena nella strada di fronte agli studi della CBS. L'arrivo di Will Smith obbliga però James a cambiare piani e si ritrova quindi a recitare nel ruolo di Abu, la scimmia di Aladdin. Le star del film Disney hanno quindi dato vita a coreografie spettacolari, con tanto di effetti pirotecnici, davanti allo sguardo perplesso dei guidatori e dei passanti che sono arrivati all'incrocio durante il "musical".

Naomi Scott e Mena Massoud, insieme a l'interprete del Genio, hanno portato in scena alcuni dei brani già conosciuti da molte generazioni di spettatori grazie al classico d'animazione, fino a proporre una versione di A Whole New World con incredibili "effetti speciali" che hanno permesso di avere a disposizione persino un tappeto volante.

Ecco il divertente video:

