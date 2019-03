Aladdin: nel nuovo spot il Genio di Will Smith e Jafar in azione!

Marica Lancellotti

Aladdin ha invaso i Kids' Choice Awards 2019 sulle note di un nuovo spot di soli 56 secondi ma contenente scene inedite del Genio e del perfido Jafar. A presentarlo davanti alla platea di star, giornalisti e giovanissimi presenti sabato sera al Galen Center di Los Angeles sono stati i protagonisti Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott

Mancano ancora un paio di mesi all'uscita in sala del remake live-action di Aladdin (che sarà distribuito a partire dal 24 maggio internazionalmente), ma la nuova versione del classico Disney del 1992 sembra suscitare già parecchio entusiasmo nei fan, nonostante le iniziali critiche riservate a Will Smith in versione blu. Ed è proprio al suo Genio, e agli straordinari poteri di Jafar, che è dedicato il nuovo spot tv di Aladdin:

"Questa è la stora di Aladdin, di una principessa e di una lampada": comincia così la clip prima di far apparire una nuvola di fumo blu che lascia subito materializzare il Genio, sulle note di Un amico come me (cantata da Gigi Proietti nella versione italiana del classico Disney). Lo spot regala una piccola scena inedita tra Aladdin e il suo Genio: "É questa una lampada magia? O sei tu ad essere magico?" chiede chiede il ragazzo al nuovo amico, che è pronto nella risposta: "Una specie di pacchetto completo". Spazio anche ad un altro momento magico, già intravisto nel trailer: il viaggio sul tappeto volante del finto principe Aladdin e della sua principessa accompagnati dalle note di una delle canzoni più romantiche dell'universo Disney, Il mondo è mio. C'è anche il tempo, però, per un'occhiata veloce al Jafar di Marwan Kenzari, che nelle prime foto attirò subito l'attenzione di quanti lo definirono troppo sexy, troppo distante dalla caratterizzazione classica e, soprattutto, più bello di Aladdin. Il perfido stregone è riuscito a imbrigliare il potere del Genio ma nella lotta per la vittoria c'è ancora tempo per i colpi di scena, questo lo sappiamo già.

Aladdin è uno dei film più attesi del 2019 (in Italia uscirà il 22 maggio) ed è un nuovo ed entusiasmante adattamento live action del classico d'animazione Disney: l'elettrizzante storia di un affascinante ragazzo di strada, Aladdin, della coraggiosa e indipendente principessa Jasmine che rifiuta le imposizioni sessiste della società in cui vive e del Genio che potrebbe essere la chiave del loro futuro.

Nel cast di Aladdin troviamo Mena Massoud nel ruolo del protagonista e Naomi Scott nei panni di Jasmine. Marwan Kenzari invece sarà il malvagio Jafar, mentre Will Smith presterà la voce all'iconico Genio che nel film d'animazione Disney era doppiato da Robin Williams.