Aladdin: il principe Anders protagonista di uno spinoff per Disney+

Aladdinn sembra destinato ad avere uno spinoff che verrà prodotto per Disney+ e dedicato al Principe Anders, un nuovo personaggio che ha debuttato nel film live-action diretto da Guy Ritchie.

A interpretare il giovane nobile è stato l'attore Billy Magnussen che dovrebbe quindi tornare sul set come star del nuovo lungometraggio prodotto per la piattaforma di streaming.

A scrivere la sceneggiatura dello spinoff di Aladdin saranno Jordan Dunn e Michael Kvamme.

Lo studio, inoltre, sembra sia al lavoro anche su un possibile sequel del film che aveva superato quota 1 miliardo di dollari ai box office.

Il produttore Dan Lin ha confermato che si stava valutando la possibilità di girare un sequel: "Certamente quando abbiamo girato il primo film volevamo semplicemente dare il meglio e lasciare che fossero gli spettatori a dirci se volevano vedere qualcosa in più e direi che il pubblico ha dimostrato che voleva vederne ancora. Hanno visto questo film più di una volta".

Il produttore aveva aggiunto: "Abbiamo molte lettere dei fan che dicono che sono tornati più volte nei cinema e che hanno portato i loro amici e la loro famiglia. E pensiamo che ci sia ancora qualcosa da raccontare. Affronteremo la situazione nello stesso modo in cui abbiamo gestito il film originale di Aladdin e non realizzeremo un remake inquadratura dopo inquadratura o qualsiasi altra cosa già fatta in precedenza. Terremo davvero conto di ciò che è stato fatto in passato e al film per il mercato homevideo e c'è ancora qualcosa da raccontare con il materiale. Senza rivelare troppo, esploreremo sicuramente la direzione in cui possiamo spingere il franchise".

