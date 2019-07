Aladdin: il film Disney con Will Smith supera i 900 milioni di dollari!

Aladdin supererà i 900 milioni di dollari incassati ai box office di tutto il mondo, confermandosi come una delle sorprese di questa stagione cinematografica.

L'adattamento live action del film animato della Disney non sembrava destinato a ottenere un'accoglienza così positiva da parte dei fan dopo le iniziali critiche al look del Genio e le perplessità legate all'atmosfera quasi bollywoodiana che sembrava anticipare il trailer.

Il film Aladdin, diretto da Guy Ritchie, si è invece posizionato alla terza posizione della classifica dei film più visti dell'anno, risultando il migliore per quanto riguarda la cifra ottenuta ai box office se non si considerano i cinecomic appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Il lungometraggio con Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott ha, fino a ieri, incassato 313.2 milioni negli Stati Uniti e 584.2 milioni di dollari a livello internazionale. Nella giornata di oggi supererà quindi quota 900 milioni.

Will Smith ha già ringraziato via social i fan dichiarando: "Lavorare in questo settore così a lungo e avere il miglior incasso della mia filmografia a questo punto della carriera... voglio semplicemente ringraziarvi".

Il lungometraggio ha riportato nelle sale cinematografiche l'elettrizzante storia di un affascinante ragazzo di strada, Aladdin, della coraggiosa e indipendente principessa Jasmine che rifiuta le imposizioni sessiste della società in cui vive e del Genio che potrebbe essere la chiave del loro futuro.

Aladdin compie 25 anni: gli autori rivelano aneddoti su Williams e sul "freddo" pubblico giapponese