Al Pacino: incidente per il divo sulle scale del red carpet ai BAFTA 2020

Piccolo incidente di percorso per la star di The Irishman, che non si regge in piedi e cade prima di partecipare alla cerimonia londinese dei BAFTA.

Uno sfortunato incidente per Al Pacino, qualche attimo prima di partecipare alla cerimonia 2020 dei BAFTA Awards, alla Royal Albert Hall di Londra. L'attore quest'anno partecipava in qualità di candidato quale miglior attore protagonista per The Irishman.

The Irishman: un primo piano di Al Pacino nel ruolo di Jimmy Hoffa

Al Pacino è inciampato sulle scale esterne durante il red carpet dell'evento, ed è stato immortalato mentre viene aiutato dai presenti a rimettersi in piedi. Nelle immagini si vede la compagna di Pacino, l'attrice israeliana Meital Dohan, molto preoccupata, che si affretta a soccorrerlo. Fortunatamente pare che Al Pacino non si sia ferito e non abbia riportato conseguenze in seguito alla caduta.

The Irishman: la vera storia e i personaggi realmente esistiti

Al Pacino interpreta il leader sindacalista Jimmy Hoffa, amico del braccio destro della famiglia mafiosa Bufalino, Frank Sheeran (Robert De Niro), nel film di Martin Scorsese, The Irishman. Grazie a questo ruolo, Al Pacino ha ottenuto la sua nona nomination in carriera ai premi Oscar. Sinora ha ottenuto la statuetta nel 1993 per il ruolo da protagonista in Scent of a Woman - Profumo di donna.