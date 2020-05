Al Bano vs Dinos: il videogioco con i dinosauri vi farà impazzire

Gli antenati li hanno sconfitti nel Giurassico, ora Al Bano torna a lottare contro i dinosauri, ma solo in un divertente videogioco: Al Bano vs Dinos.

Al Bano ora affronta i dinosauri anche in un videogioco, l'irresistibile Al Bano vs Dinos che è già diventato virale al pari della famosa gaffe del cantante a Domenica In.

Sono passati quattro giorni da quando l'umanità ha appreso di aver sconfitto i dinosauri a mani nude, la rivelazione è arrivata da Albano durante l'ultima punta di Domenica in. L'ormai celebre frase: "L'uomo ha sconfitto i dinosauri" è diventata talmente iconica da produrre una parodia sotto forma di videogioco. Il browser game si chiama Al Bano vs Dinos ed è stato da sviluppato da Samuele Sciacca (programmatore), Manolo "The Oluk" Saviantoni (game designer) e Jeff Sisti che ha curato gli effetti sonori con la trasposizione in 8-bit della famosa hit Felicità, della premiata coppia Albano e Romina.

Al Bano e i dinosauri: come nasce la sua teoria evolutiva

Per giocare basta seguire questo link, scopo del browser game è ovviamente quello di sconfiggere - nuovamente! - i dinosauri grazie all'arma più potente mai sfoderata da Al Bano: gli acuti. Avete tre vite a disposizioni, buona fortuna.