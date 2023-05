Al Bano 4 volte 20: ospiti e anticipazioni del concerto di stasera su Canale 5

Stasera Al Bano festeggia i suoi 80 anni con un concerto in onda su Canale 5 in prima serata: ospiti e anticipazioni della serata

Stasera, 23 maggio in prima serata su Canale 5 arriva Al Bano 4 volte 20, un concerto dal palco dell'Arena di Verona per festeggiare gli 80 anni del cantante pugliese. Durante la serata, attraverso la musica, sarà raccontata la vita dell'artista e insieme la storia del Paese. Un percorso musicale che parte da Cellino San Marco e attraversa il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso.

Insieme ad Al Bano, sul palco dell'Arena di Verona, ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia sin dagli esordi: Gianni Morandi, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero che, per l'occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano,

Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l'unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all'immaginario collettivo.

Per festeggiare un traguardo così importante, non mancheranno, per la prima volta tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr., come annunciato nel promo caricato su Mediaset Infinity.

Accompagnato dall'orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera, spaziando con naturalezza dal repertorio pop alla romanza, dall'atmosfera gioiosa a quella più intima: una sequenza di grandi successi come 'Felicità', 'Nel sole', 'Sharazan', 'Mattino', 'Ci sarà', 'È la mia vita' e 'Nostalgia Canaglia' da cantare con tutto il pubblico.