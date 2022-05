Al Bano racconta la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: “Sono sconvolto”

Al Bano è stato l'involontario protagonista della rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. I due opinionisti si sono azzuffati durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show, il cantante, raggiunto dal Corriere della Sera, ha rivelato che tutto è nato quando il conduttore gli ha chiesto un parere su Putin.

Ieri, martedì 3 maggio, si è registrata la puntata del Maurizio Costanzo Show in onda stasera, in seconda serata su Canale 5. Il palco del Teatro Parioli si è trasformato in un ring dove si sono scontrati Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. In attesa di capire se stasera la scena incriminata sarà mandata in onda o tagliata, Al Bano ha spiegato al Corriere della Sera la dinamica del fattaccio, che il cantante non ha esitato a definire "una vicenda pericolosa".

Maurizio Costanzo, secondo la ricostruzione, aveva chiesto ad Al Bano un parere su Putin. Il cantante pugliese in passato si è esibito spesso in Russia ma ora, dopo l'invasione dell'Ucraina, ha preso le distanze dalla dirigenza russa promettendo di non esibirsi più in quel paese.

"Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini - racconta Al Bano - È scoppiata una rissa pazzesca, sono abbastanza sconvolto. Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia".

Il primo ad alzarsi sarebbe stato proprio l'ex direttore responsabile del giornale Lotta Continua "È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi, Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte. Ma se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali - Mike Tyson ", spiega Al Bano. Che poi riferisce di essere intervenuto, per fare da paciere, insieme ad Iva Zanicchi "siamo intervenuti tutti per sedare questa vicenda anche pericolosa per certi aspetti perché Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a 5 centimetri da Sgarbi. È stato incredibile e inaspettato".

Oltre al contatto fisico tra i due sono volate anche parolacce "una scena per niente elegante, sentire quel tipo di linguaggio neanche da estrema periferia da due uomini di grande cultura", ha commentato Al Bano, apparso visibilmente infastidito da quello che era successo.

Il cantante, suo malgrado, è stata l'involontaria miccia che ha fatto scoppiare la rissa, quando Maurizio Costanzo gli ha chiesto un parere su Putin è scoppiato il finimondo "Mughini mi ha interrotto dicendo 'gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica'. Ma chi cacchio sei tu per dirmi cosa devo dire io? L'ho trovato un gravissimo errore interrompermi così. Sgarbi ha preso le mie difese e poi abbiamo perso il filo del discorso".