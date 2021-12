Al Bano positivo al Covid: sta bene ma salterà il Capodanno 2022 in televisione (VIDEO)

Al Bano è stato contagiato dal Covid e non potrà partecipare al Capodanno 2022 in televisione: il cantante lo ha annunciato con un video sui social in cui ha rassicurato i suoi fan dimostrando che sta bene, anche se mancherà alla puntata in onda su Mediaset che darà il benvenuto al nuovo anno.

"Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c'era in programma di fare, l'ultima notte dell'anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti", così inizia il video pubblicato da Al Bano su Instagram. Il cantante ha scelto quindi di divulgare la notizia della sua positività attraverso i social, anche per tranquillizzare i suoi numerosi fan.

Nel video, Al Bano è nella sua tenuta di Cellino San Marco, indossa l'immancabile cappello ed un golf blue. Il cantante, molto rammaricato per dover saltare l'appuntamento del 31 dicembre dello show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci trasmesso dal Teatro Petruzzelli di Bari, dice "Sono qua, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, lo chiamo il nemico più importante, più squallido che rappresenta un po' il nemico della terza guerra mondiale, perché di quello si tratta. Finirà, perché tutto passa, gli ho già preparato il funerale, la bara l'ho comprata, si chiama coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto solo la benedetta data di morte".

Dopo aver ironizzato su quello che gli è successo, Al Bano conclude mandando un nuovo monito ai no vax "State attenti, perchè questo virus colpisce tutti quanti, anche i no vax. È questa la grande amara verità. Intanto, buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente".