Akira: le riprese del film diretto da Taika Waititi si svolgeranno in California

Akira sembra stia finalmente per tornare: le riprese del film live-action si svolgeranno in California, come rivelano dei documenti relativi al tax credit. Alla regia del lungometraggio ci sarà Taika Waititi, reduce dal successo di Thor: Ragnarok, impegnato a realizzare il nuovo adattamento del famoso manga di Katsuhiro Otoma.

La notizia è stata svelata grazie ai titoli pubblicati dalla commissione che si occupa del programma, e si è inoltre saputo che il film riceverà 18.5 milioni di dollari come incentivo alla produzione nello stato.

Tra i produttori del progetto ci saranno anche Leonardo DiCaprio, tramite la sua Appian Way, e Andrew Lazar, in collaborazione con Warner Bros. Pictures. Lo studio, in un comunicato, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati all'idea di avere l'opportunità di girare Akira in California. La disponibilità di membri della troupe di alto livello, l'ampia varietà di location da scegliere e un meteo prevedibile non hanno paragoni".

La storia di Akira è ambientata in un futuro distopico nella Tokyo del 21° secolo, nota ora come Neo-Tokyo. La città è stata ricostruita dopo essere stata rasa al suolo da una catastrofica esplosione che ha ucciso milioni di persone. Due ragazzi di strada, Tetsuo e Kaneda, si ritrovano coinvolti nella missione di un'agenzia governativa top-secret che ha il compito di monitorare e catturare i bambini dotati di abilità psichiche. Tetsuo comincia a sviluppare poteri psichici quando viene a contatto con uno di questi bambini, perciò l'agenzia inizia a dargli la caccia perché crede che i poteri del ragazzo cancelleranno l'intera città.

Akira, l'anime che ha ispirato una generazione