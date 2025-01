Akira: la 35Th Anniversary Limited Edition (4K Ultra HD + 2 Blu-Ray) è scontata su Amazon

La 35Th Anniversary Limited Edition (4K Ultra HD + 2 Blu-Ray) di Akira è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 45,00€, con uno sconto del 10% sul prezzo mediano indicato (49,99€). I dettagli relativi all'edizione in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. La 35Th Anniversary Limited Edition (4K Ultra HD + 2 Blu-Ray) di Akira è venduta e spedita da Amazon.

La storia dell'Animazione Giapponese in 4K: La 35th Anniversary Limited Edition di Akira

A più di tre decenni dalla sua uscita, Akira continua a essere un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dell'animazione mondiale. Diretto da Katsuhiro Otomo e tratto dal suo manga omonimo, questo capolavoro distopico ha ridefinito il genere sci-fi, influenzando profondamente non solo il mondo dell'animazione, ma anche la cultura pop e cinematografica globale. Ambientato in un Neo-Tokyo post-apocalittico, Akira è un viaggio viscerale attraverso il caos, il potere e la trasformazione, che intreccia una narrazione avvincente con immagini visive mozzafiato.

Akira spiegato alla mia nipotina: quando gli anime sono diventati grandi!

In occasione del suo 35° anniversario, Akira è tornato in una Limited Edition che rende giustizia alla sua grandezza. Con una versione restaurata in 4K Ultra HD e due Blu-ray che includono contenuti speciali esclusivi, questo cofanetto celebra l'eredità di un film che non ha mai smesso di stupire, impreziosita da un booklet di 36 pagine ricco di approfondimenti e interviste, oltre a un bonus disc con vari materiali sul design sonoro.